Soma'da 10 yıldır dinmeyen gözyaşı - Son Dakika
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Genel

Soma'da 10 yıldır dinmeyen gözyaşı

Manisa'da 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma Maden kazasında yakınlarını kaybedenler facianın 10. yılında Soma Maden Şehitliği'ne akın etti. Acıları ilk günkü gibi taze olan aileler bir yandan dua ederken bir yandan da gözyaşlarına hakim olamadı. Maden faciasında hayatını kaybeden madencilerin aileleri ve sivil toplum kuruluşları da maden şehitliğini ziyaret ederek acılarını paylaştı.

14.05.2024 00:29
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Soma'da 10 yıldır dinmeyen gözyaşı

Manisa'da 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma Maden kazasında yakınlarını kaybedenler facianın 10. yılında Soma Maden Şehitliği'ne akın etti

MANİSA - Manisa'da 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma Maden Kazasında yakınlarını kaybedenler acılı aileler, facianın 10. yılında Soma Maden Şehitliğine akın etti. Acıları ilk günkü gibi taze olan aileler bir yandan dua ederken bir yandan da gözyaşlarına hakim olamadı.

Dünya madencilik tarihinin en büyük kazalarından biri olan 13 Mayıs 2014 tarihinde 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma Eynez Maden Ocağı Kazasının üzerinden 10 yıl geçti. 10 yıl önce maden ocağı önünde evlatlarını, babalarını, kardeşlerini, eşlerinin canlı çıkması için bekleyen acılı aileler Soma Maden Şehitliğinde 10 yıl sonra yine aynı acıları yaşayarak gözyaşı döküp kayıpları için dua etti.

Şehit madencilerin ailelerinin yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşunun da ziyaret ettiği maden şehitliğinde İbrahim Duman'ın ailesi facianın yaşanmasında sorumluluğu olanların serbest bırakılmasından dolayı acılarının katlanarak devam ettiğini belirtti.

Kaza sırasında henüz 5 yaşında olan ve bugün Meslek Lisesinde okuyan maden şehidi Ali Gül'ün oğlu Mustafa Can Gül ise babasının mezarının Balıkesir'in İvrindi ilçesi Sarıpınar köyünde olduğunu anlattı. Her mezarlık ziyaretinde çok üzüldüğünü anlatan Gül, dün babasının mezarını ziyaret ettiğini bugün de anıt mezarı ziyarete geldiğini söyledi.

Maden faciasında 40 yaşındayken hayatını kaybeden 2 çocuk babası Şaban İlçi'nin acılı annesi Ayşe İlçi, "Çok üzülüyorum. Üzülmekten başka bir şey gelmiyor elimizden, ağlamaktan başka. Cezalarını ne zaman çekecekler bilmiyorum. Gelen yok, giden yok, ne yapıyorsun diyen yok. Suçlular cezalarını ne zaman çekecekler. Biz gözyaşı döküyoruz, oğlum toprakta çürüyor. Gelen yok giden yok, 10 sene geçti artık" diyerek gözyaşı döktü.

Kaynak: İHA

Maden, Hakim, Soma, Kaza, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Soma'da 10 yıldır dinmeyen gözyaşı - Son Dakika

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