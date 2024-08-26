Sosyal medyada samimiyet suçu - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Sosyal medyada samimiyet suçu

Geniş Video İzle

Avukat Seyit Yağmur, sosyal medyada samimi olunan insanlarla yapılan paylaşımlara dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, suç unsuru içeren iletilerin suç teşkil edebileceğini söyledi. Bu tür paylaşımların ceza soruşturması veya kovuşturmasıyla sonuçlanabileceğini ifade etti.

26.08.2024 19:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Sosyal samimiyet' suçu getirebilir

Avukat Seyit Yağmur: "Samimi olduğumuz insanlarla mizah amaçlı da olsa suç unsuru içeren iletiler suç teşkil edebilir"

"3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalınabilir"

KAYSERİ - Avukat Seyit Yağmur, sosyal medyada samimi olunan insanlarla da olsa paylaşımlara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Samimi olduğumuz insanlarla mizah amaçlı da olsa suç unsuru içeren iletiler suç teşkil edebilir" dedi.

Sosyal medya üzerinden yakın olunan insanlarla yapılan iletilerin farklı algılanabileceğini söyleyen Avukat Seyit Yağmur, "Sosyal medya üzerinden bir yakınımızla ya da tanıdığımızla, yani samimiyetimizin olduğu bir şahısla içeriği suç oluşturmayacak şekilde mesajlaşmamızda herhangi bir problem söz konusu değildir. Fakat şaka amaçlı, mizah amaçlı dahi olsa içeriğinde suç unsuru bulunduran paylaşımlar, iletiler illa ki zamanı geldiğinde veya gönderdiğimiz şahıs bunu kendisine bir hakaret olarak ya da farklı bir suç unsuru olarak algıladığında başımıza sorun açabilir. Burada öncelikli olarak genel suç yani gözlemlediğimiz hakaret suçu ki samimiyete istinaden insanlar birbirine bazen suç teşkil edebilecek beyanlarda bulunabiliyorlar sosyal medya üzerinden. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125 ve devamı maddelerinde Şerefe Karşı Suçlar'da hakaret suçu da yer almaktadır. Normal şartlar altında hakaret şikayete tabi bir suçtur. Yani suçun öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde şikayet edilmediği takdirde herhangi bir şekilde soruşturma ya da kovuşturmaya sebebiyet vermiyor" dedi.

Yağmur, suçun fark edildiği tarihten itibaren 8 yıllık zaman aşımının da olduğunu söyleyerek, "Fakat şöyle bir durum söz konusu; sosyal medya üzerinden hakaret içerikli bir ileti gönderildiği takdirde bu iletinin gönderildiği tarih, suç tarihi olarak kabul edilecektir. Türk Ceza Kanunu'nun 66. Maddesinde dava zaman aşımı söz konusudur. Yani suçun işlendiği tarihten itibaren herhangi bir şekilde kovuşturma başlamamışsa veya kovuşturma başlamayıp, soruşturma başlayarak karara bağlanmamışsa da düşme kararı veriliyor. Ancak şöyle bir durum söz konusu; diyelim ki sosyal medya üzerinden bir tanıdığımıza, eşimize, dostumuza veya yakın olarak gördüğümüz birine hakaret içerikli mesaj attık. Bu vatandaş da bunu 4 sene sonra gördü ve biz onun bu iletiyi daha öncesinde gördüğünü, öğrendiğini ispat edemiyorsak şayet 6 aylık şikayet süresi o tarihten itibaren başlayacak ve 8 yıllık dava zaman aşımı süresinin sonuna kadar da o vatandaş bizim hakkımızda şikayetçi olabilecek. Yani bu tür paylaşımlar şuursuzca yada dikkatsizce yapılan paylaşımlar bizi ciddi manada ceza soruşturması ya da kovuşturmasıyla karşı karşıya bırakabilir. Bunun neticesinde de 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasıyla karşı karşıya kalabiliriz ne yazık ki" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Suç, Hukuk, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Sosyal medyada samimiyet suçu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:22 Erdoğan’ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi! Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı
19:34 MHP’li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi MHP'li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi
18:58 İsrailli bakan Ben-Gvir’den skandal “Mescid-i Aksa“ çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz İsrailli bakan Ben-Gvir'den skandal "Mescid-i Aksa" çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz
17:16 Yusuf Dikeç’ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap
15:22 Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme Rusya’ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti
11:16 Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi O artık milyonlarca liralık servete ortak Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak
10:56 Maça damga vuran anlar Ancelotti, Arda Güler’e yapılan hareket sonrası çılgına döndü Maça damga vuran anlar! Ancelotti, Arda Güler'e yapılan hareket sonrası çılgına döndü
10:50 Kızı elektronik sigara yüzünden ölümden dönen Selen Görgüzel, yaşadıkları korkuyu anlattı Kızı elektronik sigara yüzünden ölümden dönen Selen Görgüzel, yaşadıkları korkuyu anlattı
10:48 AK Partili Özlem Zengin, Dilruba’nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum
10:45 Ben Affleck ve Jennifer Lopez’in ayrılığının altından yasak aşk çıktı Ben Affleck ve Jennifer Lopez'in ayrılığının altından yasak aşk çıktı
10:18 Kim Jong-un, yeni ölümcül oyuncağını kahkahalarla test etti Kim Jong-un, yeni ölümcül oyuncağını kahkahalarla test etti
10:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye 76 adet gül verdi Sayının özel bir anlamı var Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye 76 adet gül verdi! Sayının özel bir anlamı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 21:45:03. #1.12#
SON DAKİKA: Sosyal medyada samimiyet suçu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement