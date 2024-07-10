Srebrenitsa Soykırımı Bağcılar'da anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Srebrenitsa Soykırımı Bağcılar'da anıldı

Srebrenitsa Soykırımı Bağcılar'da anıldı Bağcılar'da Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri anma programı düzenlendi.

10.07.2024 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Srebrenitsa Soykırımı Bağcılar'da anıldı

İSTANBUL - Bağcılar'da Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri anma programı düzenlendi. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir "Bosna Hersek'te 29 yıl önce gerçekleştirilen katliamların yarası henüz kabuk tutmamışken, Gazze'de de İsrail tarafından bir soykırımının yaşandığını görüyoruz" dedi.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın 29'uncu yıl dönümünde yaşamını yitirenler, Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte anıldı. Bağcılar Belediyesi Başkanlık Sahnesi'nde gerçekleştirilen programa Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Bosna Hersek Başkonsolosu Dragan Mihaljevic, Enisa Komar, Sivas Bosna Sancak Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Sevim, Zambak Boşnak Kadınlar Derneği Başkanı, Dr. Nerma Zaimoviç ve soykırımda ailelerini kaybeden Bosnalı kadınlar da katıldı. İstiklal Marşı ve Bosna Hersek Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dualar edildi. Daha sonra soykırımı anlatan kısa film gösterimi yapıldı. Filmi izleyen katılımcılar duygulu anlar yaşadı. Ayrıca etkinlikte soykırımı anlatan serginin açılışı da yapıldı.

"Gazze'de de İsrail tarafından bir soykırımının yaşandığını görüyoruz"

Programda İsrail'in Gazze'de yaptığı zulümle ilgili konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, " Osmanlı Devleti'nin yüzlerce yıl barış içerisinde yönettiği coğrafyalarda şimdi iç karışıklık ve savaş sebebiyle kan ve göz yaşının arttığını gördük. Bosna Hersek'te 29 yıl önce gerçekleştirilen katliamların yarası henüz kabuk tutmamışken, Gazze'de de İsrail tarafından bir soykırımının yaşandığını görüyoruz. İsrail'in yarım yüzyılı aşkındır devam eden zulmü 7 Ekim'den bu yana davam etmektedir. Hayatını kaybeden 40 bini aşkın Filistinli ve 100 binin üzerinde de yaralının olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.

"Bosna Hersek olarak çok güçlü olmak zorundayız"

Boşnakların tüm dünyanın gözü önünde sırf inancı yüzünden haritadan silinmek istendiğini dile getiren Başkan Özdemir, "1992 baharında başlayan kirli savaşta Birleşmiş Milletler barış gücü 1995'te Boşnakların katledilmesine seyirci kaldı. Saldırılar sırasında Srebrenitsa'da en büyük sivil katliam gerçekleşti. 8 bin 372 kişi hunharca katledildi. Bu mezalim karşısında umudunu yitirmeyen Bosnalı kardeşlerimiz özgürlük mücadelesinin kıvılcımını yaktı. Bu mücadelenin lideri Aliya İzzetbegoviç oldu. Bu acıların tekrar yaşanmaması adına çok çalışmalıyız. Gazze'de ki katliam tekrarlanmaya devam ediyor. Bosna Hersek olarak çok güçlü olmak zorundayız. Zulme dur diyebilecek gücü ve iradeyi tekrar kazanana kadar bu mücadelenin paydaşı olmak durumundayız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Srebrenitsa, Bağcılar, İnsan Hakları, Dış Politika, Genel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Genel Srebrenitsa Soykırımı Bağcılar'da anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:39 Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi
15:29 Adnan Oktar’a verilen 8 bin yıllık ceza onandı Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar’ı görünce kendini tutamadı Adnan Oktar'a verilen 8 bin yıllık ceza onandı! Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar'ı görünce kendini tutamadı
14:57 4’lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı AK Parti’den açıklama var 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var
14:35 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı 4 isim bir araya geliyor Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
12:22 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç Özel’i de İmamoğlu’nu da üzecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek
16:30 Yapay zeka ile oluşturuldu İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi Yapay zeka ile oluşturuldu! İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi
16:21 Hindistan’da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü Hindistan'da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü
16:15 Fenerbahçe’nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig’e transfer oluyor Fenerbahçe'nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig'e transfer oluyor
15:57 İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen’in cesetleri, taş ocağında bulundu İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen'in cesetleri, taş ocağında bulundu
15:52 Beşiktaş’ın istediği Di Maria, son kararını gözyaşlarıyla açıkladı Beşiktaş'ın istediği Di Maria, son kararını gözyaşlarıyla açıkladı
15:46 Usta oyuncu Kadir İnanır, yoğun bakıma kaldırıldı Usta oyuncu Kadir İnanır, yoğun bakıma kaldırıldı
15:13 EURO 2024’e damga vurdu Messi’nin yıkadığı bebek, şimdi dünyayı sallıyor EURO 2024'e damga vurdu! Messi'nin yıkadığı bebek, şimdi dünyayı sallıyor
14:56 AK Partili Savcı Sayan: Gün gelecek, Reis’in oyu da bizleri kurtaramayacak AK Partili Savcı Sayan: Gün gelecek, Reis'in oyu da bizleri kurtaramayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 16:59:51. #1.13#
SON DAKİKA: Srebrenitsa Soykırımı Bağcılar'da anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement