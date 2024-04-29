Genel

Su birikintisine düşerek hayatını kaybeden Edanur Gezer için cenaze töreni düzenlendi

İSTANBUL - Su birikintisine düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer için Esenyurt'ta bulunan Kıraç Cemevinde cenaze töreni düzenlendi

Küçükçekmece Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer hayatını kaybetmişti. Edanur Gezer için bugün Esenyurt'ta bulunan Kıraç Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ailesi, yakınları ve cezaevinden izinle çıkan babası kelepçeli olarak katıldı. Edanın acılı annesi ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.