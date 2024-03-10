Sultanahmet Cami'nde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Sultanahmet Cami'nde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı

İstanbul'da Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Sultanahmet Cami'nde ilk teravih namazı kılındı. Vatandaşlar, eşleri ve çocuklarıyla birlikte camiye giderek dua edip teravih namazlarını kıldı. Camiye asılan mahyalarla aydınlatma yapıldı. Vatandaşlar, Ramazan'ın ilk günü olduğu için burada olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

10.03.2024 22:47  Güncelleme: 22:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultanahmet Cami'nde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı

İSTANBUL - Ramazan ayının gelmesi ile bu akşam ilk teravih namazı kılındı. İstanbul'daki vatandaşlar, teravih namazını kılmak için çocukları ile beraber Sultanahmet Cami'ne gitti.

Ramazan ayının gelmesi ile bu akşam ilk teravih namazı kılındı. Eşleri ve çocukları ile Sultanahmet Camii'ne giden vatandaşlar dua ederek teravih namazlarını kıldı. Ayrıca, Ayasofya Camii'ne "La İlahe İllallah", Sultanahmet Camii'ne ise "Muhammedün Resulullah" yazılı mahyalar asılarak aydınlatıldı. Teravih namazı kılmak için Sultanahmet Camii'ne gelen Adem Can Kebapçı "Ramazanın ilk günü olduğu için ilk teravihe gelelim dedik. O yüzden Sultan Ahmet'e geldik arkadaşımla beraber, bu güzel günde burada olmak istedik" dedi.

Sultanahmet Camiine gelen başka bir vatandaş Mahmut Raşit İnce ise "Elhamdülillah Ramazan'a kavuştuk. Ramazanı zaten nasıl geçirirsen tüm yılı o şekilde geçiriyorsun, ondan dolayı bu Ramazanı güzel geçirme umudu ile bekliyorduk geldi. İnşallah güzel geçireceğiz, ihlaslı takva bir şekilde. Tüm ümmete bir uyanış vesilesi olsun inşallah. Rabbim hepimize bunun hissini yaşamayı nasip eylesin" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Sultanahmet, İstanbul, Cami, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Sultanahmet Cami'nde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:38 Murat Kurum: Gençliğimde ehliyetim olmadan araba kullandım Murat Kurum: Gençliğimde ehliyetim olmadan araba kullandım
22:37 Sonunda muradına erdi Arda Güler Real Madrid’de ilk golünü attı Sonunda muradına erdi! Arda Güler Real Madrid'de ilk golünü attı
22:22 Pendikspor Yardımcı Antrenöründen Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki: Emeğimiz çalındı Pendikspor Yardımcı Antrenöründen Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki: Emeğimiz çalındı
20:34 İl il Ramazan’ın ilk gününde sahur ve iftar vakitleri İl il Ramazan'ın ilk gününde sahur ve iftar vakitleri
19:43 İsrail, Lübnan’a yönelik kara saldırısı için hazırlık yapıyor İsrail, Lübnan'a yönelik kara saldırısı için hazırlık yapıyor
21:49 Türk Model Elmas Yılmaz, 2024 World Miss Europe Yarışmasını Kazandı Türk Model Elmas Yılmaz, 2024 World Miss Europe Yarışmasını Kazandı
21:13 Kemal Kılıçdaroğlu Ramazan Ayı İçin Dileklerini Paylaştı Kemal Kılıçdaroğlu Ramazan Ayı İçin Dileklerini Paylaştı
21:07 Kanarya hata yapmadı Fenerbahçe, Pendikspor’u sahasında 4-1 yendi Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe, Pendikspor'u sahasında 4-1 yendi
20:45 Mert Hakan Yandaş, maçın hakemini tehdit etti: Dikkatli ol, buradan çıkamazsın Mert Hakan Yandaş, maçın hakemini tehdit etti: Dikkatli ol, buradan çıkamazsın
20:14 İsviçre Alpleri’nde 6 kayakçı kayboldu İsviçre Alpleri'nde 6 kayakçı kayboldu
19:53 Ukrayna Dışişleri Bakanı, Papa Franciscus’un ’beyaz bayrak açma’ çağrısına yanıt verdi Ukrayna Dışişleri Bakanı, Papa Franciscus'un 'beyaz bayrak açma' çağrısına yanıt verdi
19:36 Fenerbahçe tribünlerinden Emre Belözoğlu’na küfürlü tezahürat Fenerbahçe tribünlerinden Emre Belözoğlu'na küfürlü tezahürat
18:53 Şatafatlı düğünü büyük yankı uyandıran AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin görevinden istifa etti Şatafatlı düğünü büyük yankı uyandıran AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin görevinden istifa etti
18:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na sert salvo: Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert salvo: Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor
17:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy-Kirazlı metrosu açılış sürüşünü yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy-Kirazlı metrosu açılış sürüşünü yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2024 23:41:00. #1.11#
SON DAKİKA: Sultanahmet Cami'nde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement