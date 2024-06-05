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'Sultanbeyli Belediyesi Kurban Alanı' hizmete hazır

İSTANBUL - Sultanbeyli Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı Kurban Bayramı'na hazır hale getirildi. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş da alanı ziyaret ederek burada kurbanlık hayvan satışı yapan esnafla sohbet etti, içerisinde çeşitli malzemelerin bulunduğu çanta hediye etti.

Anadolu Yakası'nın en büyük kurbanlık satış ve kesim alanlarından biri olan, 40 bin metrekare alana kurulan ve içerisinde 320 çadır ile 5 kesim ünitesi bulunan Sultanbeyli Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı Kurban Bayramı'na hazır hale getirildi. Alanda inşa ve yapım çalışmalarının sonlanmasıyla kurbanlık hayvan satışı yapacak olan Türkiye'nin dört bir yanından gelen esnaf da alanda yerlerini aldı. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, alanı ziyaret ederek buradaki esnafla sohbet etti, içerisinde eldiven, el feneri, tulum, çizme gibi eşyaların olduğu çanta hediye etti.

Başkan Ali Tombaş, "Sultanbeyli Belediyesi olarak yıllarca kurban alanı çalışmasıyla İstanbul'da hep gündeme geldik. Burada 40 bin metrekare alanda kurulmuş olan 320 çadırla vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Burada banyo, kafe, temizlik yerleri var. En önemli şeylerden biri de kurbanların sağlıklı bir şekilde ilçemize giriş yapması. Veteriner şefliğimiz de gelen her hayvanı tek tek inceleme yapıp evrakları takip ediyor. Vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli bir şekilde kurbanlarını almaları ve kurban ibadetinin yerine getirilmesi için Sultanbeyli Belediyesi var gücüyle burada tüm imkanlarını seferber ediyor. Burada 400 personelimiz görev yapıyor. Hem temizlik anlamında hem konfor anlamında belediyemizin tüm birimleri ile beraber bu alanda hizmet veriyoruz. Kurbanlık hayvanı aldıktan sonra önemli şeylerden biri kesim süreci. Sultanbeyli Belediyesi olarak burada 5 üniteyi faaliyete sokarak günde 800 ile 1000 arasında hayvan kesimi gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu Kurban Bayramı'nda da özellikle ilk gün 800'ün üzerinde kesim gerçekleştirmiş olacağız" dedi.