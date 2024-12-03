Sultangazi'de 250 Çocuk Giydirildi - Son Dakika
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Genel

Sultangazi'de 250 Çocuk Giydirildi

Sultangazi'de hayırseverler, 250 çocuğa giysi ve ailelere soba, odun yardımı yaptı.

03.12.2024 22:01
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Sultangazi'de 250 çocuğu giydirdiler

İSTANBUL - Sultangazi'de bir grup yardımsever, ihtiyacı olan 250 çocuğu baştan aşağıya giydirip çok sayıda aileye ise soba ve yakacak odun dağıttı.

Çeşitli bölgelerde yardım çalışmalarına katılan bir grup, bu kez Sultangazi Merkez Habibler Mahallesi'nde buluşarak mahalle muhtarı Hakan Taşçı tarafından, önceden belirlenmiş olan ailelerle iletişime geçti. Aileleriyle birlikte buluşma noktasına gelen 250 çocuk, hayırsever arkadaşlar tarafından

baştan aşağıya giydirildi. Mont, bot, atkı, bere ve çorap hediye edilen çocuklar büyük sevinç yaşadı. Bununla da yetinmeyen hayırseverler aynı zamanda her bir çocuğa okul harçlığı verdi. Hayırsever arkadaşlar, çok sayıda aileye ise soba ve tonlarca yakacak odun dağıttı.

6 yıldır mahallede benzer yardımlar yaptıklarını ifade eden Volkan Ünal, "Sinopluyum, 20 yıldan beri Almanya'da ikamet ediyorum. İstanbul'da dostlarımızla beraber 10-12 yıldan beri Ramazan aylarında koli yardımları dağıtıyoruz. Ayrıca ihtiyaç sahibi çocuklara da yardım dağıtıyoruz. Bunları da tabii ki Almanya'daki eş, dost, hısım, akraba etrafımızda bize güvenen, bizi seven dostlarımızın yardımlarıyla toparlayıp buraya getiriyoruz. Burada bu yardımları ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Aşağı yukarı 5-6 yıldan beri de Sultangazi Habibler Mahallesi'ndeyiz. Muhtarımızla dostluğumuz vardı zaten. Çok şükür bugün de buraya geldik. Yine 250 çocuğumuzu kışlık, bot, mont, atkı, bere, şal. Zarfların içerisinde okul harçlığı. Daha sonra yiyecek, içecek küçük böyle hediyemiz olsun. Bu şekilde bir kampanya başlattık ve çok şükür çok da başarılı oldu. Ben burada sizin aracılığınızla öncelikle Almanya'da bu şekilde yardımları burada yapabilmeme imkan tanıyan eşe, dosta, hısım akrabaya herkese çok çok teşekkür ederim. Allah herkesin hayrını kabul eylesin. Bunun yanı sıra başta muhtarım Hakan Taşçı olmak üzere Kuyumcu Mehmet İskender Topuz abim. Yıllardan beri zaten beraberiz. Çok şükür Almanya'dan da bir ekiple geldik. En hızlı bir şekilde bu mahallenin acil odun yardımı ihtiyacı var. Burada Hakan abinin başlattığı muhtarımızın bir meşe odunu kampanyası vardı. Bu kampanyaya da ibizler yine destek çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sultangazi'de 250 Çocuk Giydirildi - Son Dakika

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