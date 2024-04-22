Sultangazi'de seçimi bin 200 oy fark ile kazanan muhtar dana kesti - Son Dakika
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Genel

Sultangazi'de seçimi bin 200 oy fark ile kazanan muhtar dana kesti

Sultangazi'de muhtarlık seçimini bin 200 oy farkla kazanan Yaşar Karaçam mazbatasını aldıktan sonra dana kesti. Karaçam, seçim sonucunu kabullenemeyen rakibi tarafından şikayet edilmesine rağmen YSK tarafından muhtarlığının onaylandığını öğrenerek sevincini paylaştı.

22.04.2024 22:27
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Sultangazi'de muhtarlık seçimini bin 200 oy farkla kazanan Yaşar Karaçam, mazbatasını aldıktan sonra dana kesti.

Sultangazi Eski Habibler Mahallesi'nde 2019 yılında girdiği muhtarlık yarışını az bir farkla kaybeden Yaşar Karaçam, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde ise rakibi Osman Avcılar'a bin 200 oy fark atarak sandıktan zaferle çıktı. Mevcut muhtar Osman Avcılar, Karaçam'ın mahallede ikamet etmediğini öne sürerek Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulundu. YSK, yapılan incelemelerin ardından itirazı redderek, Karaçam'ın muhtarlığını onayladı. Alınan kararı sevinçle karşılayan Karaçam, yanına aldığı aza ekibi ve ailesi ile birlikte Sultangazi İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı. Seçim öncesi sandıktan zaferle çıktığı takdirde dana keseceğini belirten Karaçam, ilk iş olarak muhtarlık binası önünde dualar eşliğinde dana kestirdi.

Yaşar Karaçam, "31 Mart yerel seçimlerinde mahallemde kendim adaydım. Burada sandıktan bin 200 oy farkla muhtar seçildim. Habibler Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Doğma büyüme buralıyım. 46 senedir doğup büyüdüğüm Eski Habibler Mahallesi'ndeyim. Mevcut muhtar bey beni Ankara'ya kadar şikayette bulunduğu için ve oradaki şikayet sonucu da ret geldiği için ben de bugün itibarıyla mazbatamı almış bulunmaktayım. Eşim ve çocuklarımla birlikte muhtarlık önünde şükür kurbanım vardı, onu da kesmiş bulunuyorum. Akabinde bana burada oy verenden de vermeyenden de Allah razı olsun, sonuçta biz burada bir aileyiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sultangazi'de seçimi bin 200 oy fark ile kazanan muhtar dana kesti - Son Dakika

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