Sultangazi ve Kırcaali Kardeş Şehir Oluyor - Son Dakika
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Sultangazi ve Kırcaali Kardeş Şehir Oluyor

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Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un girişimleriyle Sultangazi ile Bulgaristan'ın Kırcaali şehri kardeş şehir olarak belirlendi. Ramazan boyunca iftar yemekleri düzenlenecek.

15.02.2025 15:18  Güncelleme: 15:22
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Sultangazi ve Kırcaali kardeş şehir oluyor

İSTANBUL - Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un girişimleri ile Sultangazi ile Bulgaristan'ın Kırcaali şehri kardeş şehir oluyor. Başkan Dursun, Ramazan boyunca Bulgaristan ve Yunanistan'daki Türklerin olduğu şehirlerde iftar yemeği vereceklerinin müjdesini verdi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Balkan ülkelerine heyeti ile birlikte ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Dursun'un Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümün ile yaptığı görüşmeler sonucunda Sultangazi ve Kırcaali'nin kardeş şehir olması kararlaştırıldı.

"Kırcaali ile bağımız gönül bağı"

Kırcaali Belediyesi ile iş birliği ve gönül birliği içerisinde olacaklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sultangazimizde Bulgaristan kökenli vatandaşlarımız oldukça fazla. Osmanlı'dan izler taşıyan Balkan coğrafyasının en güzel şehirlerinden biri olan Kırcaali ile gönül bağımızı kardeş sehirle pekiştirmekten dolayı mutluyuz. Her daim Balkan ülkesi komşumuz Bulgaristan ile iyi ilişkiler içerisinde olduk, bugün de Kırcaali halkı ile ikili ilişkilerimizi güçlendirmek adına iş birliğimizi resmileştirdik" dedi.

"Ramazan ayı boyunca iftar sofraları kurulacak"

Ramazan ayı Boyunca Bulgaristan ve Yunanistan'da iftar sofralarının kurulacağını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; "Kırcaali başta olmak üzere Türklerin yoğun olarak yaşadığı Balkan topraklarında Ramazan boyunca iftar sofraları kuracağız. Ramazan'ın manevi atmosferini buradaki kardeşlerimizle birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sultangazi ve Kırcaali Kardeş Şehir Oluyor - Son Dakika

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