Suriyeliler Cilvegözü'nden Ülkelerine Dönüyor

Suriyeliler Cilvegözü sınırından ülkelerine dönmeye devam ediyor
Savaşın bitmesiyle Suriyeli vatandaşlar bebekleriyle, sırtlarına aldıkları eşyalarıyla yurtlarına dönmenin heyecanını yaşıyor
HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda Suriyeli vatandaşları ülkelerine dönmeye devam ediyor.
Suriye'de 15 yıl süren iç savaşın ardından Beşar Esad rejiminin yıkılmasıyla, Suriyeli vatandaşlar yurtlarına dönmeye başladı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısına sabahın ilk saatleriyle çok sayıda Suriyeli vatandaş geldi. Kucaklarında bebekleri, valizleri sırtlarına aldıkları eşyalar ile gümrük kapısına gelen Suriyeliler yoğunluk oluşturmaya devam ediyor.
Bu çerçevede Suriyeli vatandaşların ülkelerini dönüşünü hızlandırmak adına bölgeye İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ait 'Mobil Hizmet Birimi" tırı gönderildi.
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