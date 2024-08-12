Taksim'de düğün fotoğrafı çektiren Çinli çift ilgi odağı oldu - Son Dakika
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Genel

Taksim'de düğün fotoğrafı çektiren Çinli çift ilgi odağı oldu

Taksim Meydanı'na düğün fotoğrafı çektirmek için gelen Çinli çift, meydanda bulunan vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Taksim Meydanı, bu sene de İstanbul'da evlenen yabancı çiftlerin düğün çekimleri için uğrak noktası oldu.

12.08.2024 23:52
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Taksim'de düğün fotoğrafı çektiren Çinli çift ilgi odağı oldu

İSTANBUL - Taksim Meydanı'na düğün fotoğrafı çektirmek için gelen Çinli çift, meydanda bulunan vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Taksim Meydanı, bu sene de İstanbul'da evlenen yabancı çiftlerin düğün çekimleri için uğrak noktası oldu.

Çinli bir çift, düğün fotoğrafı çekimi için İstanbul Taksim Meydanı'na geldi. Düğün fotoğraflarını Taksim Meydanı ile çevresinde çektiren gelin ve damat, İstiklal Caddesi üzerinde ve nostaljik tramvay önünde poz verdi. Yabancı gelin ve damadı gören vatandaşların cep telefonlarıyla genç çiftlerin fotoğraflarını çekmesi ortaya renkli görüntülerin çıkmasına neden oldu. Taksim Meydanı bu sene de düğün çekimi yapmak isteyen yabancı çiftlerin uğrak noktası oldu. Kendilerine gösterilen ilgi sonrası düğün çekimini gerçekleştiren gelin ve damat daha sonra araçlarına binerek meydandan ayrıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Taksim'de düğün fotoğrafı çektiren Çinli çift ilgi odağı oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taksim'de düğün fotoğrafı çektiren Çinli çift ilgi odağı oldu - Son Dakika
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