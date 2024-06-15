Taksim'de Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Genel

Taksim'de Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

Taksim'de Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

15.06.2024 03:17
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Taksim'de Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

İSTANBUL - Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törene, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ve İstanbul İl Jandarma Komutanlık personeli katıldı. Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu tarafından Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konuldu. Törene katılanlar şehitler için saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Taksim'de Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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