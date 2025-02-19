Taksim'de kar yağışı etkili olmaya başladı
İSTANBUL - İstanbul Taksim'de yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
İstanbul'da akşam saatlerine doğru yoğunlaşan kar yağışı Taksim'de şiddetini artırdı. Megakentin turistik mekanlarından olan Taksim'de yerli ve yabancı turistler yoğun kar yağışı altında yürürken, şiddetini artıran kar yağışına hazırlıksız yakalananlar olduğu görüldü.
Son Dakika › Genel › Taksim'de Yoğun Kar Yağışı Başladı - Son Dakika
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