Taksim Meydanı\'nda Uzay İstasyonu\'nda Alper Gezeravcı canlı takip edildi

- Türk astronot Gezeravcı'nın içinde bulunduğu AX-3 uzay aracı içeriden görüntülendi

FLORIDA - SpaceX, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu AX-3 uzay aracı içeriden görüntülendi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gazeravcı ve 3 astronotu taşıyan Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenen SpaceX, Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu AX-3 uzay aracından bir görüntü paylaştı.