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Taksim Meydanı'nda Uzay İstasyonu'nda Alper Gezeravcı canlı takip edildi - Son Dakika
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Taksim Meydanı'nda Uzay İstasyonu'nda Alper Gezeravcı canlı takip edildi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon uzay aracının kenetlenmesini Taksim Meydanı'nda bulunan Uzay İstasyonu'na gelen vatandaşlar canlı olarak izledi. İstasyonda yerli ve yabancı turistler ilgiyle kenetlenmeyi izleyip hatıra fotoğrafı çekti. Yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından ilk Türk astronot Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatını taşıyan araç UUİ ile birleşti. Vatandaşlar, bu olayın ülke için bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Taksim Meydanı\'nda Uzay İstasyonu\'nda Alper Gezeravcı canlı takip edildi
20.01.2024 - 20:17,
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- Türk astronot Gezeravcı'nın içinde bulunduğu AX-3 uzay aracı içeriden görüntülendi

FLORIDA - SpaceX, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu AX-3 uzay aracı içeriden görüntülendi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gazeravcı ve 3 astronotu taşıyan Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenen SpaceX, Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu AX-3 uzay aracından bir görüntü paylaştı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Taksim Meydanı'nda Uzay İstasyonu'nda Alper Gezeravcı canlı takip edildi - Son Dakika
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