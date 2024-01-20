- Türk astronot Gezeravcı'nın içinde bulunduğu AX-3 uzay aracı içeriden görüntülendi
FLORIDA - SpaceX, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu AX-3 uzay aracı içeriden görüntülendi.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gazeravcı ve 3 astronotu taşıyan Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenen SpaceX, Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu AX-3 uzay aracından bir görüntü paylaştı.
Son Dakika › Genel › Taksim Meydanı'nda Uzay İstasyonu'nda Alper Gezeravcı canlı takip edildi - Son Dakika