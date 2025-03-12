Tersane bakımına götürülen 274 metrelik tanker Çanakkale Boğazı'ndan yedeklenerek geçti

ÇANAKKALE - Mısır'dan Yalova'ya bakıma giden 274 metre uzunluğundaki tanker, Çanakkale Boğazı'ndan halat ile yedeklenerek geçti.

Mısır'dan Yalova'da bulunan tersaneye bakım için giden 274 metre uzunluğunda, 81 bin 85 groston ağırlığında Belize bayraklı 'Trend' isimli tanker, Ege Denizi'nden saat 09.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. 'IRAKLIS Z' isimli römorkör tarafından yedeklenerek çekilen tanker, saat 12.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Tankere boğazı geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle 'Kurtarma-14', 'Kurtarma-19' ve 'Kurtarma-20' römorkörleri eşlik etti.

Çanakkale Boğazı, tankerin geçişi sırasında Kuzey-Güney yönlü gemi geçişlerine kapatıldı.