Tatilcilerin trafik çilesi: Uzun araç kuyrukları oluştu - Son Dakika
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Genel

Tatilcilerin trafik çilesi: Uzun araç kuyrukları oluştu

Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine veya tatil bölgelerine gitmek isteyen tatilciler, Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bolu geçişinde meydana gelen kazalar ve araç arızaları nedeniyle trafik sıkışıklığı yaşanırken, Karayolları ve polis ekipleri duruma müdahale ediyor. Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluşan bölge, dronlarla havadan görüntülendi.

14.06.2024 17:57
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Tatilcilerin trafik çilesi: Uzun araç kuyrukları oluştu

BOLU - Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek isteyen tatilciler, Gerede- Karadeniz Bağlantı Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Oluşan yoğunluk havadan da görüntülendi.

Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu geçişinde Kurban Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine ya da tatil belgelerine gitmek isteyen vatandaşların yoğunluğu sürüyor. Meydana gelen maddi hasarlı kazalar ve araç arızalanmaları nedeniyle trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği Bolu geçişinde, Karayolları ve polis ekipleri olumsuzluklara anında müdahale ediyor. Karadeniz illerine gitmek isteyen sürücülerin kullandığı 2 şeritli Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafiğin yavaş ilerlediği bölgede uzun araç kuyrukları dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Tatilcilerin trafik çilesi: Uzun araç kuyrukları oluştu - Son Dakika

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