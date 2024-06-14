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Tatilcilerin trafik çilesi: Uzun araç kuyrukları oluştu

BOLU - Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek isteyen tatilciler, Gerede- Karadeniz Bağlantı Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Oluşan yoğunluk havadan da görüntülendi.

Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu geçişinde Kurban Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine ya da tatil belgelerine gitmek isteyen vatandaşların yoğunluğu sürüyor. Meydana gelen maddi hasarlı kazalar ve araç arızalanmaları nedeniyle trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği Bolu geçişinde, Karayolları ve polis ekipleri olumsuzluklara anında müdahale ediyor. Karadeniz illerine gitmek isteyen sürücülerin kullandığı 2 şeritli Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafiğin yavaş ilerlediği bölgede uzun araç kuyrukları dronla havadan görüntülendi.