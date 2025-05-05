Tayvanlı Turistler Karaca Mağarası'nda - Son Dakika
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Genel

Tayvanlı Turistler Karaca Mağarası'nda

Tayvan'dan gelen 20 kişilik turist kafilesi, Gümüşhane'deki Karaca Mağarası'nı ziyaret etti.

05.05.2025 20:21
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Uzakdoğu'dan Karaca Mağarası'na geldiler

Karaca Mağarası Tayvan'dan gelen 20 kişilik turist kafilesini ağırladı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de bulunan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Karaca Mağarası bu kez Tayvan'dan gelen 20 kişilik turist kafilesi tarafından ziyaret edildi. Doğal oluşumları ve büyüleyici atmosferiyle bilinen mağara, Tayvanlı turistlerden tam not aldı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırlarında yer alan ve deniz seviyesinden yaklaşık bin 550 metre yükseklikte bulunan Karaca Mağarası, Tayvan'dan gelen 20 kişilik turist kafilesini ağırladı. Doğal güzellikleriyle dikkat çeken mağara, Tayvanlı ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı. Tayvanlı turistler, rehberler eşliğinde gerçekleştirdikleri gezide mağaranın sarkıt, dikit ve sütun oluşumlarını büyük bir ilgiyle inceledi. Mağaranın içyapısından oldukça etkilenen turistler, bol bol fotoğraf çekmeyi de unutmadı.

Karaca Mağarası işletmecileri, özellikle yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Uzak Doğu'dan gelen ziyaretçilerin sayısında gözle görülür bir artış olduğunu ifade etti. Bölgedeki turizm temsilcileri, mağaranın uluslararası tanıtım çalışmalarının meyvelerini vermeye başladığını ve Uzak Doğulu turistlerin ilgisinin önümüzdeki dönemde daha da artmasını beklediklerini belirtti.

Yılın sadece belirli dönemlerinde ziyarete açık olan Karaca Mağarası, hem doğaseverlerin hem de fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez duraklarından biri olmayı sürdürüyor.

"Gümüşhane'yi Asya ülkelerine tanıtmak istiyoruz"

Özellikle Tayvan'dan Türkiye'ye tur düzenleyen firmaların Karaca Mağarası'nı rotalarına eklediğini ifade eden turist rehberi Adem Kocaman, "Özellikle bölgenin tanıtımı için elimizden geleni yapıyoruz. Son zamanlarda ülkemizi ve Gümüşhane'yi özellikle Asya ülkelerine tanıtmaya çalışıyoruz. Misafirlerimiz son zamanlarda özellikle Tayvan'dan gelmeye başladılar. Bölgemizin her tarafında ayrı bir güzellik var biz de elimizden geldiğince turistleri bu bölgeye çekmeye çalışıyoruz" dedi.

"Burası saklı bir cennet"

Karaca Mağarası'nın saklı bir cennet olduğunu ve manzaranın çok etkileyici olduğunu söyleyen Tayvanlı turist Hsu Ming-Hsien "Manzara çok güzel çok etkileyici. Görüntüler çok güzel. Burası saklı bir cennet. Bu Türkiye'ye 2'nci gelişim daha önce batıya gelmiştim doğuyu hiç görmemiştim" derken, Ethan Chang ise "Mağara çok etkileyici, bu mağarayı özellikle tur programına aldık. İnsanları alışılmışın dışına çıkan mekanlara getirmek istedik. Bölgedeki tarihi yapıların dışında böyle doğal güzellikleri de görmek istedik. İlerleyen dönemlerde de Uzak Doğu'dan daha fazla turisti buraya getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Tayvanlı Turistler Karaca Mağarası'nda - Son Dakika

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