TBB Başkan Adayı Ahmet Metin Genç: "Belediyelere Değer Veren Projeler Geliştireceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

TBB Başkan Adayı Ahmet Metin Genç: "Belediyelere Değer Veren Projeler Geliştireceğiz"

Geniş Video İzle

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, belediyelere eşit hizmet ve proje üretme sözü vererek, önceki yönetimin anlayışını eleştirdi. Seçime katılan delegelere ve belediye başkanlarına hayırlı olsun dileklerini iletti.

28.03.2025 18:24  Güncelleme: 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBB Başkan Adayı Genç: "Sadece birkaç tane belediyeye makine dağıtan değil belediyelere değer veren, birçok projeleri ortaya koyan bir amacımız var"

ANKARA - Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, "Belediyeler Birliği'ne bağlı bulunan belediyelere hizmet eden, onlara proje üreten, onlara hukuki destek veren, sadece işte birkaç tane belediyeye makine dağıtan değil belediyelere değer veren, birçok projeleri ortaya koyan bir amacımız var" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı. Tutuklamanın ardından TBB Meclisi, başkan vekili seçimi yapılması gündemiyle Ankara'da bir otelde toplandı. Başkan vekilliğine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç aday oldu.

"Biz duruşumuzu ortaya koymak için bugün buradayız"

Seçim öncesinde açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevinden uzaklaştırılmasından sonra seçimin yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlatarak, "Onun için Ankara Valiliği'nin çağrısıyla bugün genel kurul toplantımızı sadece başkan vekilliği gündemli olmak üzere icra ediyoruz. Öncelikle bütün belediye başkanlarımıza ve ülkemize hayırlı olsun diyorum. Buradaki delegasyona, meclis üyelerimize hayırlı olsun diyorum. Daha önceki Türkiye Belediyeler Birliği'nde de delegelerimiz, belediye başkanlarımız ve genel merkezimizin görüşüyle aday olmuştuk. Şimdi de aynı görüşlerle aday olduk. Bir adaylık gerekçemiz vardı burada. Biz o duruşu ortaya koymak için bugün buradayız, yine adayız" açıklamasında bulundu.

"Burası hepimizin belediyelerinin birliğidir"

Partilerin belediye sayılarını açıklayan Genç, "Çünkü şu anda bizim AK Partimizin 583 tane belediyesi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 408 tane belediyesi var. Milliyetçi Hareket Partisi 219, Yeniden Rafah bu şekilde sıralanan bir belediye dağılımı var. Oysa ki Belediyeler Birliği'nin encümenliğinde yokuz biz. Belediyeler Birliği'nin delegasyon yapısı büyük şehirlerdeki veya bütün şehirlerdeki milletvekili sayısınca olması hasebiyle İstanbul ve Ankara çoğunluğuyla beraber Türkiye Belediyeler Birliği'ni bir tahakküm altına almış oluyor. Oysa ki burası hepimizin belediyelerinin birliğidir. O nedenle bu itirazımızı dile getirdik önceki yönetim zamanında da, kabul görmedi. Yine aynı anlayışla da aday olduk. Sonuç hayırlı olsun diyoruz" dedi.

"Sadece birkaç tane belediyeye makine dağıtan değil belediyelere değer veren, birçok projeleri ortaya koyan bir amacımız var"

Genç, seçilmeleri halinde bütün belediyelere eşit şekilde yaklaşacaklarının altını çizerek, "Belediyeler Birliği'ne bağlı bulunan belediyelere hizmet eden, onlara proje üreten, onlara hukuki destek veren, sadece işte birkaç tane belediyeye makine dağıtan değil belediyelere değer veren, birçok projeleri ortaya koyan bir amacımız var. Anlayışla yerel kalkınmaya öncülük eden bir kurumsal bir yapıya sahip olması için başından beri çağrımız, davetimiz, düşüncemiz budur. Yine aynı anlayıştayız. Ama bu düşünce maalesef önceki yönetim tarafından da vücut bulmadı, hayata geçirilmedi. İnşallah şimdi oluşacak yönetimle başkan vekilliği döneminde inşallah belediyelerimiz adına bu düşünce, bu fikir hayata geçer diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ahmet Metin Genç, Politika, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel TBB Başkan Adayı Ahmet Metin Genç: 'Belediyelere Değer Veren Projeler Geliştireceğiz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eniştesi arananlar listesindeki Şeyma Subaşı’ndan dikkat çeken paylaşımlar Eniştesi arananlar listesindeki Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken paylaşımlar
Trump, Beyaz Saray’da 2. başkanlık döneminin ilk iftarını verdi Trump, Beyaz Saray'da 2. başkanlık döneminin ilk iftarını verdi
Park halindeki 5 araç bir anda alev topuna döndü Park halindeki 5 araç bir anda alev topuna döndü
Bayramda hava nasıl olacak Peş peşe uyarı geldi, sel riski var Bayramda hava nasıl olacak? Peş peşe uyarı geldi, sel riski var
Bankalarda yeni dönem Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi Bankalarda yeni dönem! Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi
Lüks otomobil firması fiyatlarına zam yaptı Lüks otomobil firması fiyatlarına zam yaptı
İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
Myanmar’daki depremde can kaybı sayısı 144’e yükseldi Myanmar'daki depremde can kaybı sayısı 144'e yükseldi
Ekrem İmamoğlu’nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği’ne Zeydan Karalar seçildi Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi
EspressoLab’ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ incelemesi EspressoLab'ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı

19:56 İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
19:19 Myanmar’daki depremde can kaybı sayısı 144’e yükseldi Myanmar'daki depremde can kaybı sayısı 144'e yükseldi
17:59 Ekrem İmamoğlu’nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği’ne Zeydan Karalar seçildi Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi
17:43 EspressoLab’ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında ’örtülü reklam’ incelemesi EspressoLab'ten video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi
16:47 Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklandı
08:38 Lüks otomobil firması fiyatlarına zam yaptı Lüks otomobil firması fiyatlarına zam yaptı
08:31 Bankalarda yeni dönem Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi Bankalarda yeni dönem! Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi
08:19 Bayramda hava nasıl olacak Peş peşe uyarı geldi, sel riski var Bayramda hava nasıl olacak? Peş peşe uyarı geldi, sel riski var
08:18 Park halindeki 5 araç bir anda alev topuna döndü Park halindeki 5 araç bir anda alev topuna döndü
08:02 Trump, Beyaz Saray’da 2. başkanlık döneminin ilk iftarını verdi Trump, Beyaz Saray'da 2. başkanlık döneminin ilk iftarını verdi
08:00 Eniştesi arananlar listesindeki Şeyma Subaşı’ndan dikkat çeken paylaşımlar Eniştesi arananlar listesindeki Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken paylaşımlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 20:13:20. #7.12#
SON DAKİKA: TBB Başkan Adayı Ahmet Metin Genç: "Belediyelere Değer Veren Projeler Geliştireceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement