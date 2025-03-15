TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörden Arınmış Türkiye İçin Çalışıyoruz - Son Dakika
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Genel

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörden Arınmış Türkiye İçin Çalışıyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, düzenlenen iftar programında yaptığı açıklamada, terör örgütlerinden arınmış bir Türkiye umudu taşıdıklarını belirterek, ülke olarak birlik ve beraberliği güçlendirmek için çalışacaklarını ifade etti.

15.03.2025 22:12
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TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Terörden arınmış bir Türkiye ümit ediyoruz ve bunun için çalışıyoruz"

İSTANBUL - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "En kısa sürede terör örgütlerinden arınmış bir Türkiye ümit ediyoruz ve bunun için çalışıyoruz" dedi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği 67. Geleneksel iftar programı Bağcılar Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda düzenlendi. Programa TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, ÖNDER Derneği Başkanı Abdullah Ceylan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Terörden arınmış bir Türkiye ümit ediyoruz ve bunun için çalışıyoruz"

İftar programında açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Böylesine güzel, bereketli bir sofrada bizleri bir araya getiren Allah'a hamd olsun. ÖNDER'e teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Bu güzel sofraların bereketi hürmetine Allah ülkemizin birliğini, dirliğini daim kılsın. İnşallah bu ramazan ortamında oluşan güçlü bir şekilde sürdürdüğümüz kardeşliğimizi daha güçlü devam ettireceğiz. Türkiye'nin son dönemde yakaladığı terörsüz Türkiye çıkışı vesilesiyle emperyalistlerin zedelemeye çalıştığı kardeşliğimizi yeniden kuşanacağız ve Türkiye 85 milyonuyla beraber olarak güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Kardeşlik ve beraberlik İslam beldelerinin tamamına da çok güçlü bir etki yapacaktır. Türkiye olarak yakalanan bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğiz. En kısa sürede terör örgütlerinden arınmış bir Türkiye ümit ediyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Terör örgütlerinden temizlenmiş bir bölgeyi de kurmak nasip olacaktır. Bu sorumluluk bizlerin millete, ümmete, bölge halklarına karşı ortak bir sorumluluğudur. Türkiye yeni dünyada yıldızı parlayan önemli ülkelerden biridir ve Allah'ın izniyle yeni dünyanın da en önemli aktörlerinden biri olacaktır. Bunun için imam hatip camiası olarak bizlerin de üzerine büyük sorumluluk düşüyor. Ahlaklı, erdemli ve faziletli olmanın öncülüğünü yapacağız. Renklerimiz, dillerimiz, kültürlerimiz, mezhep ve meşreplerimiz, siyasi görüşlerimiz ne olursa olsun bu farklılıkları ayrılık vesilesi haline getirmeden, zenginliğimizin bir parçası olarak göreceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'nin yakaladığı bu fırsatı bizden sonraki nesillere çok güçlü bir şekilde bırakmış olacağız" dedi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ise, "Ümit ediyorum ki biz imam hatip mezunları olarak imam hatiplerimizin son yıllardaki yükselişinin devam etmesi, global ölçekte başarılar elde etmesi için destek olmaya devam edelim inşallah. Bütün imam hatiplerimizin başarılarında buluşmak üzere" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörden Arınmış Türkiye İçin Çalışıyoruz - Son Dakika

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