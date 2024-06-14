Tekirdağ'da CHP mitingini vuran dolu yağışı - Son Dakika
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Tekirdağ'da CHP mitingini vuran dolu yağışı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde CHP'nin düzenlediği buğday mitinginde aniden bastıran dolu yağışı sebebiyle vatandaşlar nereye kaçacağını şaşırdı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu yağışı sebebiyle mitingi izlemeye gelen vatandaşlar hızlıca miting alanını terk etmeye çalışırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yağış sebebiyle mitingi yarıda bırakmak zorunda kaldı.

14.06.2024 17:28
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Tekirdağ'da dolu yağışı CHP mitingini vurdu

CHP'nin mitinginde dolu sürprizi: Vatandaşlar nereye kaçacağını şaşırdı

TEKİRDAĞ - Öğle saatlerinde Trakya bölgesini etkisi altına alan dolu yağışı, Tekirdağ'da etkisini gösterdi. Hayrabolu ilçesinde CHP'nin düzenlediği buğday mitinginde dolu yağışına yakalanan vatandaşlar nereye kaçacağını şaşırdı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkisini gösteren sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in buğday mitinginde konuştuğu esnada aniden bastıran dolu yağışı sebebiyle mitingi izlemeye gelen vatandaşlar nereye kaçacağını şaşırdı.

Ceviz büyüklüğünde yağan dolu yağışı sebebiyle mitingi görüntülemek isteyen basın mensupları da cihazlarını korumak için zamanla yarıştı. Ellerindeki karton pankartlar ile kendilerini korumaya çalışan vatandaşlar hızlıca miting alanını terk etmeye çalışırken, CHP Genel Başkanı Özel, yağış sebebiyle mitingi yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Tekirdağ'da CHP mitingini vuran dolu yağışı - Son Dakika

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