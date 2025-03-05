Tekirdağ'da Yeşilay Farkındalık Etkinliği

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Uygulama noktasında Yeşilay farkındalık çalışması

Tekirdağ'da polis uygulama noktasında Yeşilay etkinliği düzenlendi

TEKİRDAĞ - Yeşilay Haftası kapsamında, Tekirdağ'da polis uygulama noktasında bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Yeşilay Tekirdağ Şubesi tarafından, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü işbirliğiyle TOKİ Polis Uygulama Noktası'nda gerçekleştirilen etkinlikte, araç sürücülerine Yeşilay Danışmanlık Merkezi tanıtıldı ve çeşitli hediyeler verildi. Polis ekipleri de NARVAS uygulamasının tanıtımını yaparak broşür dağıttı.

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, "Şu anda polis noktasında, toplum destekli polisimizin de desteğiyle bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Burada yoldan geçen araçlar, uygulama noktasında polislerimiz tarafından durduruluyor. Yeşilay'dan arkadaşlarımız, Yeşilay Danışmanlık Merkezimizin broşürlerini halkımıza dağıtıyorlar. Yeşilay Danışmanlık Merkezlerini kısaca açıklamak istiyorum. Alkol, kumar, teknoloji, tütün, madde bağımlılığı olan ve bunu bırakmak isteyen danışanlarımızın başvurduğu ve bizim de orada onlara yardımcı olduğumuz merkezlerimizdir" dedi.

Etkinlikte sürücülere bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yapılarak farkındalık oluşturuldu.