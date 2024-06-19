Tilki spor sahasında mahsur kaldı

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Tilki girdiği spor sahasında mahsur kaldı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir siteye ait spor sahasına giren tilki, uzun süre mahsur kaldı. Tilki, daha sonra site sakinlerinin yardımı ile çıktı.

İlginç olay, Çayda Çıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı bir sitenin spor sahasında meydana geldi. Yolunu kaybeden tilki, bir siteye ait halı sahaya girdi. Uzun süre sahanın çıkışını arayan tilki, site sakinlerinin yardımı ile spor sahasından çıktı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.