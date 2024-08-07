TMO, Geçtiğimiz Yılki Rekorun Ardından Hububat Alımlarına Devam Ediyor - Son Dakika
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TMO, Geçtiğimiz Yılki Rekorun Ardından Hububat Alımlarına Devam Ediyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), geçtiğimiz yıl rekor kırdığı hububat alımlarına devam ediyor. Eskişehir'de 16 farklı noktada alımlar yapılırken, çiftçiler düşük fiyat veren tüccarlardan korunuyor. TMO'nun alım fiyatı, tüccarların fiyatının üzerinde belirlendi. Ayrıca, yemlik mısır hasadı öncesi depolama programları da hazırlandı.

07.08.2024 19:14
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Geçtiğimiz yıl rekor kıran TMO'da hububat alımları devam ediyor

Eskişehir'de TMO depoları ve lisanslı depolarla birlikte 16 farklı noktada hububat alımları yapılıyor

Tüccarların düşük fiyatından kaçan çiftçiye TMO sahip çıkıyor

75 yaşındaki çiftçi Hüseyin Çoban

"Ofis olmasa perişan durumdaydık"

45 yaşındaki çiftçi Mutlu Er:

"Bizi burada tüccara teslim etmiyorlar"

ESKİŞEHİR - Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından hasat sezonunun açılmasıyla başlatılan hububat alımları devam ederken, düşük fiyat veren tüccarlar yerine mahsulünü ofise satan çiftçi memnuniyetini dile getiriyor.

Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet tarihinin alım rekorunu kırarak yurt genelinde 13 milyon ton hububat alımı gerçekleştiren Toprak Mahsulleri Ofisi'nde alım kampanyası devam ediyor. Çiftçiler için en uygun lokasyonlarda belirlenen alım noktalarında randevu sistemi ile devam eden hububat alımları, çiftçinin de yüzünü güldürüyor.

Eskişehir'de TMO depoları ve lisanslı depolarla birlikte Tepebaşı, Odunpazarı, İnönü, Alpu, Mahmudiye, Çifteler, Seyitgazi, Mihalıççık, Sivrihisar, Günyüzü ilçelerinde toplam 16 farklı noktada başlatılan hububat alımları da tüm hızıyla devam ediyor. Sezon başından beri aralıksız devam eden alım kampanyası, çiftçileri düşük fiyat vererek mahsul toplamaya çalışan tüccarlardan da koruyor. Tüccarlar tarafından 7 bin ile 8 bin TL aralığında verilen ton fiyatı, TMO'da sezon başında 9 bin 250 lira olarak belirlendi. Sezon başından kimliği belirsiz kişilerce çıkartılan 'TMO depoları dolu olduğu için alım yapmayacak' söylentisinin aksine aralıksız olarak devam eden alımların, çiftçilerin satış talebi olduğu sürece açık olacağı belirtilirken, teslim edilen hububatların ödemelerinin de 20 ile 25 gün içinde yapılması çiftçinin memnuniyetini arttırıyor.

"Ofis olmasa perişan durumdaydık"

TMO'ya getirdiği mahsulünü 9 bin 250 TL'den sattığını fakat aynı mahsule 1 gün öncesi tüccarlar tarafından 8 bin TL fiyat verildiğini belirten 75 yaşındaki çiftçi Hüseyin Çoban, "Toprak Mahsulleri Ofisi'ne buğday getirdim. Ofise 9 bin 250 liraya verdiğim buğdayı dün tüccara götürdüm 8 bin lira verdiler. Benim bin 250 lira karım var, ofis olmasa perişan durumdaydık. Kaliteli buğday olduğu halde tüccar 8 bin lira verdi. Ben 9 bin 250 liraya verdim. Çok memnunum, ofis olmasa perişandık. Ben 75 yaşındayım, Toprak Mahsulleri Ofisi olmasa ben çiftçiliği bırakırım" dedi.

"Bizi burada tüccara teslim etmiyorlar"

Seyitgazi İlçesi'nde üretici olan ve TMO tarafında açılan alım noktasına 160 ton hububat satışı yapan 45 yaşındaki çiftçi Mutlu Er ise şu ifadeleri kullandı:

"Mahsullerimiz güzel ama bu sene don olayı oldu. Ondan kaynaklı olarak verimlerde biraz düşüklük oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve il müdürlüğü burada geçici alım merkezi açtı. Son 3 yıldır da açılıyor. Bizi burada tüccara teslim etmiyorlar. İyi fiyatlarla malımızı teslim ediyoruz. Biz burada 2'nci sınıf malımızı 9 bin 250 liradan 3'üncü sınıf malımızı da 8 bin 750 liradan veriyoruz. Tüccarın alım fiyatları 7 bin ile 8 bin lira arasında. Arada farklılık var. Bundan dolayı tüm malımı Toprak Mahsulleri Ofisi'ne teslim ettim. En azından ton başına bin ile bin 500 lira kar ediyoruz. Ben 160 ton mal teslim ettim. Bin lira var olsa 160 bin lira fark olur."

Yemlik mısır hasadı öncesi depolama programları hazırlandı

Eskişehir'de yaklaşan yemlik mısır hasadı öncesi TMO tarafından depolama programının hazırlandığını belirten yetkililer, öncelikle lisanslı depolar üzerinden alım yapılacağını, lisanslı depoların dolması durumunda kiralanacak kapalı depolar vasıtasıyla üreticilerden TMO'ya gelecek tüm satış taleplerinin karşılanacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel TMO, Geçtiğimiz Yılki Rekorun Ardından Hububat Alımlarına Devam Ediyor - Son Dakika

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