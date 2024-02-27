Tokatlı şehit Yasin Karaca'nın babaevi yeniden yapılıyor
TOKAT - Irak'ın kuzeyinde 22 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın Tokat'taki babaevinin yeniden inşa edilmesi için çalışma başlatıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından şehit Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın babaevinin yeniden inşası için çalışma başlatıldı. Boşaltılan evin yıkım işlemleri devam ediiyor.
"Ailemize yakışır bir ev teslim edeceğiz"
Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklama yapan Almus Kaymakamı Emre Çöken, "Sürecin başından itibaren takipçisiyiz. İlk günlerden bu yana sayın bakanımızın ve sayın valimizin talimatlarıyla biz bu süreci başlattık. Ailemizin de uygun gördüğü şekilde bu projeyi yürütüyoruz. Şu anda yıkım aşamasında, yıkım aşaması devam ediyor. Ailemizin evinin olduğu yere biz bu evi yapacağız. Onun için yıkım sürecini bekliyoruz. Biz aynı zamanda süreç uzun sürmesin diye mimari projenin de çizimine başladık. Projenin bitimiyle beraber biz aynı anda yapım ihalesine çıkıp, bakanlığımızın da desteğiyle, sayın valimizin desteğiyle biz bu projeyi başlatıyoruz. Ailemize ve şehidimize yakışır bir şekilde, onlara uygun bir ev yapıp tamamlayıp teslim edeceğiz. Şu anda aileyi başka bir eve taşıdık. Onlar orada aynı şekilde evlerine yakın bir yerde kalmaya devam ediyorlar. Bu süreçte de orada kalacaklar. Ailenin talebi üzerine biz evi eski evin olduğu yere yapmaktayız. Oraya yapacağız ve yıkım süreci biter bitmez de biz bu işe başlayacağız. Biraz daha kısa sürebilir ama en geç bir sene içinde biz bu işi halledip ailesine şehidimize yakışır bir şekilde teslim edeceğiz. Başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Mahinur Göktaş'a, Sayın Valimiz Numan Hatipoğlu'na ilk günden itibaren yakın ilgilerinden, alakalarından ve desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. İnşallah ailesine yakışır, şehidimizin anısına yakışır çok güzel bir ev yapıp, onlara teslim edeceğiz" dedi.
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