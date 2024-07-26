TOKİ Konutlarında Oturan Depremzedeler Artık Deprem Korkusu Yaşamıyor - Son Dakika
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TOKİ Konutlarında Oturan Depremzedeler Artık Deprem Korkusu Yaşamıyor

Adana'da depremzedeler için yapılan TOKİ konutlarında yaşayan insanlar, konutlardan memnun olduklarını ve artık deprem korkusu yaşamadıklarını belirtti. Depremzede Songül Toyguş, 'Artık deprem korkusu yaşamıyoruz' dedi. Adana'da TOKİ tarafından yapılan konutların bir kısmı tamamlanırken, diğerleri ise hala inşaat halinde. Evlerin teslim edilmesiyle birlikte depremzedeler rahat bir yaşam sürmeye başladı.

26.07.2024 00:31
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TOKİ konutlarında oturan depremzedeler artık deprem korkusu yaşamıyor

Depremzedeler kendileri için yapılan konutlardan memnun

Depremzede Songül Toyguş:

"Artık deprem korkusu yaşamıyoruz"

ADANA - Adana'da depremzedeler için yapılan TOKİ konutlarında yaşam sürerken evlerde oturanlar konutlardan memnun olduklarını ve artık deprem korkusu yaşamadıklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan binlerce depremzede için Adana'da TOKİ tarafından yapımına başlanan konutların bin 589 tanesi tamamlandı. 7 bin 433 konutun inşası ise Seyhan, Çukurova, Sarıçam, Tufanbeyli, Yumurtalık ve Ceyhan ilçelerinde devam ediyor. İşçiler 3 vardiya olarak konutların yapımını 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiriyor.

Hayat başladı

Projeler çerçevesinde kurası çekilen ve hak sahiplerine teslim edilen evlerde yaşam başladı. Merkez Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi'nde yapılan TOKİ konutlarında oturmaya başlayan aileler, hem devlete teşekkür etti, hem de artık deprem korkusu yaşamadıklarını söyledi.

Eşi, yengesi ve kayınbiraderi depremden önce hayatını kaybeden, evi depremde yıkılan, oğlu, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin 3 çocuğuyla TOKİ'nin yaptığı deprem konutlarında oturan Songül Toyguş bu ailelerden yalnızca bir tanesi. Toyguş, "Mete Apartmanı'nda oturuyordum ve ikinci depremde evimiz yıkıldı. Bu kadar hızlı bir yapım için çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar hızlı bir şekilde evime geçebileceğimi beklemiyordum. Eksiklerimiz var ama yavaş yavaş yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Artık deprem korkusu yaşamadıklarını anlatan Toyguş, "Depremden sonra 1+1 evde kaldık. Şuanda çok iyiyiz. Deprem korkusu yaşamıyoruz. Burada rahatız çok şükür" diye konuştu.

"Kime hizmet ettiğimizi çok iyi biliyoruz"

İnşaatları inceleyen Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Depremzedelerimiz artık evlerinde. Evlerini sevdiler. Artık ufak tefek olan sorunları da firmalar gideriyor. Yüzde 50'e yakın taşınmalar oldu. Geri kalanlarda taşınınca eksiklerimizi tam olarak görürüz. Peyzajları yapıldı, çok güzel oldu. Projelerimizin hepsi hazır, firmalar artık evleri teslim ediyorlar. Kime hizmet ettiğimizi çok iyi biliyoruz. Kimseyi kırmadan, dökmeden hizmetlerimiz devam ediyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel TOKİ Konutlarında Oturan Depremzedeler Artık Deprem Korkusu Yaşamıyor - Son Dakika

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