Trabzon'da isale hattındaki göçükte hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Genel

Trabzon'da isale hattındaki göçükte hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon'un Hayrat ilçesindeki Balaban mahallesinde dün içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 3 işçiden biri olan İbrahim Keskin son yolculuğuna uğurlandı.

28.03.2024 20:06  Güncelleme: 20:15
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Trabzon'da isale hattındaki göçükte hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı

TRABZON - Trabzon'un Hayrat ilçesindeki Balaban mahallesinde dün içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 3 işçiden biri olan İbrahim Keskin son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Trabzon'un Hayrat ilçesi Balaban Mahallesi'nde meydana geldi. İller Bankası'nın yaptığı Trabzon Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin içme suyu ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle başlatılan hat döşeme çalışmasında kaynak yapan taşeron firma çalışanı işçilerin üzerine yamaçtan toprak geldi. Toprak altında kalarak hayatını kaybeden 3 işçinin biri olan İbrahim Keskin için Arsin ilçesindeki Yeniköy mahallesinde cenaze namazı kılındı. Trabzon İl Müftüsü Selami Aydın tarafından öğle namazına müteakip kıldırılan cenaze namazına Arsin Kaymakamı Ömer Sirkeci, Arsin Belediye Başkanı Sait Gürsoy, İbrahim Keskin'in ailesi ve yakınları katıldı. 4 çocuk babası İbrahim Keskin kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Trabzon'da isale hattındaki göçükte hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da isale hattındaki göçükte hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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