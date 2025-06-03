Trabzon'da Yatakla Su Üzerinde Gezintiye Çıkan Vatandaş - Son Dakika
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Trabzon'da Yatakla Su Üzerinde Gezintiye Çıkan Vatandaş

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Trabzon\'da Yatakla Su Üzerinde Gezintiye Çıkan Vatandaş
03.06.2025 14:49
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Trabzon\'da Yatakla Su Üzerinde Gezintiye Çıkan Vatandaş
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Trabzon'da şiddetli yağış sele neden oldu. Göle dönen yolda bir vatandaş mobilya dükkanından aldığı yatağı sel sularının üzerine bırakarak sal gibi kullandı. Ellerini de kürek gibi kullanan vatandaş sel sularının üzerinde adeta yatak sefası yaptı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Yağış nedeniyle gündelik yaşam felç oldu. Birçok noktada yollar ve caddeler göle döndü, ulaşım güçlükle sağlandı.

SEL SULARINDA YATAKLA YÜZDÜ

Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi de selden en fazla etkilenen noktalardan biri olurken, bir vatandaşın mahalledeki bir mobilya dükkanından aldığı yatağını suyun üzerine bırakarak adeta "sal" gibi kullanması görenleri güldürdü.

ELLERİNİ DE KÜREK GİBİ KULLLANDI

Trabzonlu vatandaş yatağı sal gibi kullanarak su üzerinde gezerken, ellerini de kürek gibi kullandı. Vatandaş göle dönen yolda adeta yatak sefası yaptı. Ortaya çıkan görüntüler çevrede gülümsemelere neden olurken, sosyal medyada görüntüler büyük ilgi gördü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Trabzon'da Yatakla Su Üzerinde Gezintiye Çıkan Vatandaş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da Yatakla Su Üzerinde Gezintiye Çıkan Vatandaş - Son Dakika
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