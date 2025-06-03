Trabzon\'da Yatakla Su Üzerinde Gezintiye Çıkan Vatandaş

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Yağış nedeniyle gündelik yaşam felç oldu. Birçok noktada yollar ve caddeler göle döndü, ulaşım güçlükle sağlandı.

SEL SULARINDA YATAKLA YÜZDÜ

Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi de selden en fazla etkilenen noktalardan biri olurken, bir vatandaşın mahalledeki bir mobilya dükkanından aldığı yatağını suyun üzerine bırakarak adeta "sal" gibi kullanması görenleri güldürdü.

ELLERİNİ DE KÜREK GİBİ KULLLANDI

Trabzonlu vatandaş yatağı sal gibi kullanarak su üzerinde gezerken, ellerini de kürek gibi kullandı. Vatandaş göle dönen yolda adeta yatak sefası yaptı. Ortaya çıkan görüntüler çevrede gülümsemelere neden olurken, sosyal medyada görüntüler büyük ilgi gördü.