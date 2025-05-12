Trabzonlu Genç Yetenek Samet Demirbaş'ın Adrenalin Dolu Bisiklet Gösterileri

Trabzonlu genç yetenek merdivenlerden bisikleti ile adeta uçarak iniyor

TRABZON - Trabzonlu genç yetenek Samet Demirbaş, kendi tasarladığı bisikletiyle dik merdivenlerden inişleriyle dikkat çekiyor. Dik merdivenlerden atlayarak adrenalin dolu gösteriler yapan Demirbaş, kısa sürede binlerce takipçiye ulaştı.

Trabzon'da yaşayan ve liseyi bitirdikten sonra doğalgaz sektöründe çalışmaya başlayan Samet Demirbaş (20), bisiklet tutkusunu bir adım öteye taşıdı. Kendi imkanlarıyla çoğu parçasını yurtdışından getirerek 120 bin TL'ye özel bir bisiklet oluşturan Demirbaş, dik merdivenlerden bisikleti ile atlayarak adrenalin dolu gösteriler yapıyor. Cesur performansları ile kısa sürede binlerce takipçiye ulaşan Trabzonlu genç yetenek, çevre illere de giderek dik merdivenlerde bisikleti ile gösteri yapıyor.

Bu görüntülerini sosyal medyada paylaşan genç yetenek, hedefini ise Türkiye şampiyonluğu olarak belirledi. 15 yaşlarında başlayan bisiklet tutkusunu önümüzdeki yıllarda motocrossa çevirmek isteyen Samet Demirbaş, "15 yaşlarında bisiklet sevdam başladı. Bisikleti sürdüğümde çok heyecan verdiğini anladım. İlk bisikletimi çalışarak aldım. Daha sonrasında kendimi geliştirdim. Son dönemlerde takipçilerimin de desteği bana motivasyon kaynağı oluyor" dedi.

Dağ ve hareket bisikletinin karışımı

Kendi özel bisiklet yaptığını kaydeden Demirbaş, "Kendi imkanlarımla bir bisiklet yaptım. Dağ ve hareket bisikletinin karışımı olarak tanımlıyorum. Şehir içi sürüşlerde bana avantaj sağlıyor. Merdivenlerde büyük rahatlık sağlıyor. Kendime özel bisiklet toparladım. Bisiklet sürürken kendime olan özgüvenim artıyor" diye konuştu.

"İlk kez Türkiye yarışına katılmıştım ikincilikle bitirdim"

İlk kez katıldığı yarışmada ikinci olduğunu söyleyen Demirbaş, "Yaptığım hareketler biraz cesaretle alakalı. Korku elbette oluyor. Ama bir zaman sonra onu yeniyorsunuz. Daha yükseklerden atlayayım diye düşünüyorsunuz. Atladıkça kendinizi geliştiriyorsunuz. İlk kez Türkiye yarışına katılmıştım, ikincilikle bitirdim. Bundan sonrasında birincilik hedefim var. Düşe kalka öğreniyorum ama ekipmanlarım olduğu için fazla yara almadan kurtarıyorum. Ailem korkuyor ama desteklerini esirgemiyorlar. Profesyonel kamera alarak çekimlere başladım. O çekimleri yaptıktan sonra bir anda ilgi görmeye başladı. Takipçi sayım arttı. Binlere ulaşan bir abone sayısına ulaştım. Kaliteli içerikler çekeceğim" şeklinde konuştu.

"Mesaj atan ve bu sporu öğrenmek isteyenler oluyor"

Trabzon'daki bütün merdivenlerden atladığını kaydeden Demirbaş, "Trabzon'da bütün yüksek merdivenlerden atladım. Bundan sonrası için çevre illere gitmeye başladım. Artvin'de bir yarış var ama hazırlanıyorum. Bisikleti sökerek otobüsle çevre illere gidiyorum. Bundan sonrası için motocrossa geçip yarışmalara katılmak istiyorum. Sosyal medyadan çok güzel yorumlar alıyorum. Beni çok motive ediyorlar. Fotoğraf çekilmek istiyorlar. Mesaj atan ve bu sporu öğrenmek isteyenler oluyor. Başta Başkan Ahmet Metin Genç olmak üzere Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bana destekçi oldukları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.