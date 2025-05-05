Trafik Polisi Düğünde Halay Çekti

Trafik polisi ihbar üzerine gittiği mahallede sokak düğününde halay çekti, renkli görüntüler ortaya çıktı

DÜZCE - Düzce'de motosikletli trafik polisi ihbar üzerine gittiği mahallede sokak düğününde halay çekmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Olay Ağa Mahallesi'nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, sokak düğünü yapılan mahallede bazı araçların yolu kapatacak şekilde park etmesi sebebi ile başka araçların geçişi olmayınca bölgeye müdahale etmek için trafik ekiplerine ihbar edildi. Bölgeye giden motosikletli trafik polisi araçların kaldırma çalışmasının ardından düğün sahipleri tarafından yapılan halay davetini kırmayarak halay çekti. O anlar düğündeki katılımcılar tarafından kameraya kaydedilince renkli görüntüler ortaya çıktı.