Türk Kızılay, 82 Yaşındaki İhtiyaç Sahibine Sıcak Bir Yuva Sağladı - Son Dakika
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Türk Kızılay, 82 Yaşındaki İhtiyaç Sahibine Sıcak Bir Yuva Sağladı

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Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde 82 yaşındaki Ali Oral, Türk Kızılay ekiplerinin yardımıyla harabe bir evden konteyner eve kavuştu. Yeni evine taşınan Oral, devlet ve hayırseverlere teşekkür etti.

24.11.2024 14:25  Güncelleme: 14:44
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Türk Kızılay'dan 82 yaşındaki ihtiyaç sahibine şefkat eli

Kızılay desteğiyle yeni yuvasına kavuştu

BALIKESİR - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yardım dağıtan Türk Kızılay ekipleri, 82 yaşındaki Ali Oral'ın harap halde bir evde yaşadığını fark ederek harekete geçti. İlçe belediyesi ve Kızılay'ın desteğiyle konteyner eve kavuşan Ali Oral "Benim de artık sıcak bir yuvam olacak. Vefat ettikten sonra da bu evin ihtiyaç sahibi bir vatandaşa verilmesini istiyorum" dedi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Hacılar Mahallesi'nde ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtan Genç Kızılay ekipleri, 82 yaşındaki Ali Oral'ın kullanılamaz halde bir evde, sağlıksız şartlarda yaşadığını fark etti. Ekiplerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine, Kızılay Dursunbey Şube Başkanı Ramazan Filiz ve Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan harekete geçerek ihtiyaç sahibine konteyner ev yapılması için girişimde bulundu. Kısa sürede alınan konteyner ev, mahalleye götürülerek Kızılay ekipleri tarafından yerleştirildi. Bu esnada ilçe merkezinde temel ihtiyaçları karşılanan ve sağlık kontrolleri yapılan Ali Oral, mahallesine döndüğünde yeni evi ile karşılaştı.

"Yeni evimi çok beğendim"

Devletin, belediyenin ve hayırseverlerin kendisine yardım eli uzattığını söyleyen Oral, "Kızılay'a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bugün gencecik kardeşlerimin de desteği ile yeni evime kavuştum ve çok beğendim. Benim de artık sıcak bir yuvam olacak. Vefat ettikten sonra da bu evin ihtiyaç sahibi bir vatandaşa verilmesini istiyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

"Amcamızın yardımına koştuk"

Türk Kızılay Dursunbey Şube Başkanı Ramazan Filiz ise "Genç Kızılay ekibimizin saha çalışmaları esnasında fark ettiği Ali Amcamıza Kızılay olarak sıcak bir yuva imkanı sunmak istedik. Durumu değerlendirdik. Raporu ilettiğimiz Belediye Başkanımız da sağ olsun hemen amcamızın yardımına koştu. Kızılay ve Dursunbey Belediyesi olarak amcamıza konteyner ev yaptık. Genç Kızılay'da görevli arkadaşlarımızın desteği ile eşyalarını yerleştirdik. Amcamızla güzel bir kahvaltı yaparak evini teslim ettik. Allah amcamıza sağlık sıhhat versin" diye konuştu.

Türk Kızılay, 82 Yaşındaki İhtiyaç Sahibine Sıcak Bir Yuva Sağladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Türk Kızılay, 82 Yaşındaki İhtiyaç Sahibine Sıcak Bir Yuva Sağladı - Son Dakika

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