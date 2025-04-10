Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yaşında şehitler anıldı - Son Dakika
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Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yaşında şehitler anıldı

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Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yaşında şehitler anıldı Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan Polis Şehitliği'nde tören düzenlendi.

10.04.2025 14:45
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Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yaşında şehitler anıldı

ANKARA - Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan Polis Şehitliği'nde tören düzenlendi.

1845 yılında kurulmuş olan Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yıl dönümünde, Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan Polis Şehitliği'nde tören gerçekleştirildi. Törene, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, çok sayıda polis ve şehit yakını katılı. Tören, çelenk takdimi, saygı atışı ve Mahmut Demirtaş'ın konuşması ile başladı. Ardından Kuranı Kerim tilaveti ile şehitlerin ruhuna dua edildi.

Şehadet makamının ulaşılan en yüksek mertebelerden biri olduğunu vurgulayan Demirtaş, "Malumunuzdur ki şehadet makamı inancımıza göre ulaşılan en yüksek mertebelerden biridir. Hakka yürüyen neferimiz milletimizin gönlünde sonsuza dek yaşayacak eşsiz kahramanlardır. Onlar ezanlar susmasın, bayrağımız semalardan inmesin, vatanımıza namahrem edip uzanmasın, milletimiz ebediyen var olsun diye kendi canlarından vazgeçtiler. Bugün bizler onların kahramanlıkları sayesinde bu topraklarda özgürce söz söyleyebiliyoruz. Aziz şehitlerimizin bize bıraktığı kutsal emanetlere Türk Polis Teşkilatı olarak son nefesimize kadar sahip çıkacağımıza sizlerin huzurunda bir kez daha söz veriyoruz. Şunu açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki teşkilatımız gözünü bu topraklara dikenlerle mücadelesini dün olduğu gibi bugün ve yarın da kararlılıkla sürdürmektedir. Bizler, her karışı şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu aziz vatanı, onların kutlu hatıralarını sonsuza dek yaşatacağız" dedi.

"Oğlum 34 günlüktü eşim şehit olduğunda

Şehit Komiser Mehmet Ali Yapraklı'nın eşi olduğunu söyleyen ve konuşurken göz yaşlarına hakim olamayan Hatun Yapraklı, "Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Yavrularımızın canı sağ olsun, sizler sağ olun. 33 senedir bu teşkilatın içerisindeyiz. Her zaman yanımızdalar, yardımcı oluyorlar. Acımız çok büyük. Her zaman içimizde, unutamıyoruz. 4 tane çocuğum var, oğlum 34 günlüktü eşim şehit olduğunda. Onları babasız büyüttüm. Onların hem annesi hem babası oldum" ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ise Şehitlik Anı Defterini imzaladı.

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Kaynak: İHA

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