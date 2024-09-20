Türk ve Kuveyt'ten Sudan'a Yardım Gönderildi - Son Dakika
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Türk ve Kuveyt'ten Sudan'a Yardım Gönderildi

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Mersin Limanı'ndan Sudan'a 150 konteynır yardım malzemesi gönderildi. Sudan halkı minnettar.

20.09.2024 18:42
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Türk ve Kuveytli hayırseverlerden Sudan'a yardım

Türk ve Kuveytli yardım kuruluşları tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere temin edilen yardım malzemeleri, Mersin Limanı'ndan Sudan'a uğurlandı

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb:

"Sudan halkı ve hükümeti bu iyiliği hiçbir zaman unutmayacak"

MERSİN - Türk ve Kuveytli yardım kuruluşları tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere temin edilen yardım malzemeleri, Mersin Limanı'ndan Sudan'a uğurlandı. 150 konteynırdan oluşan yardım malzemelerini taşıyan 'Anadolu' adlı geminin, işlemlerinin ardından limandan ayrılacağı bildirildi.

Yaşanan iç karışıklık nedeniyle binlerce insanın hayatını kaybettiği ve çok sayıda insanın açlıkla karşı karşıya kaldığı Sudan'a, çeşitli kurum ve sivil toplum örgütlerinin gönderdiği yardımlar sürerken, son olarak Kuveyt ve Türk hayırseverlerin destek verdiği insani yardım malzemesi taşıyan gemi, bugün Mersin Limanı'ndan törenle uğurlandı. 150 konteynırdan oluşan gıda, battaniye, hijyen ve çadırdan oluşan yaklaşık 2 bin 500 tonluk yardım malzemelerini taşıyan 'Anadolu' adlı geminin, işlemlerinin ardından limandan ayrılacağı bildirildi.

"Sudan halkı ve hükümeti bu iyiliği hiçbir zaman unutmayacak"

Limandaki törende konuşan Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, yapılan yardımlardan dolayı Kuveyt ve Türk hükümetlerine teşekkür etti. Türkiye ve Kuveyt halkının, kendilerinden beklendiği gibi hareket ettiğini ve Sudan'a yardım eli uzattığını kaydeden Eltayeb, "Bu savaş bizlere şunu net olarak gösterdi ki, bazıları bizi arkamızdan vurdu, bazıları da yardım etmek için bizim yanımıza koştu. Sudan halkı bunun için çok minnettardır. Sudan halkı bu iyiliği hiç bir zaman unutmayacaktır. Ben burada hükümetin mesajını iletiyorum. Hem hükümetim hem de Sudan halkı sizlere teşekkürlerini sunuyor. Bu son 3 ayda Türkiye ile Sudan arasında bir köprü oluştuğunu söyleyebilirim. Neredeyse 8 bin ton yardım malzemesi gönderildi ve biz bu dönemde bunlara çok ihtiyaç duyuyoruz. Gerçekten de Sudan halkı ve hükümeti bu iyiliği unutmayacaktır. Sudanlı vatandaşların bu 3 aydaki savaşta ne acılar yaşadığını sizler daha iyi biliyorsunuz. Bu acıların içinde sizlerin yapmış olduğu yardımların oraya gelmesinden büyük mutluluk duymaktadırlar. Sudan halkı, hem Türkiye'nin hem de Kuveyt'in yaptığı bu iyiliği asla ve asla unutmayacaktır. Umarım bu yardımlar devam eder. Hem Türkiye hem de Kuveyt için daimi huzur temenni ederim" dedi.

Kuveyt yardım kuruluşu KSR Genel Müdürü Abdülaziz Alebyed ise renk, dil, din, ırk fark etmeden yardımlara devam edeceklerini söyledi. Alebyed, "Bugün 2 bin 500 ton yardım malzemesini Sudan'a uğurluyoruz. Bu yardımlar hem Kuveyt halkı hem de Türk halkının işbirliği ile hazırlanmıştır. Türk yetkililerine de bu konudaki yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tören, yapılan duanın ardından sona ererken, geminin bu akşam yola çıkmasının beklendiği bildirildi.

Türk ve Kuveyt\'ten Sudan\'a Yardım Gönderildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Türk ve Kuveyt'ten Sudan'a Yardım Gönderildi - Son Dakika

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