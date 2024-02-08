Genel

Türkiye'nin kırsal kalkınma hamlesi Düzce'de

DÜZCE - Türkiye'de kırsal kalkınmanın önünü açacak olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun 18. şubesi Düzce'de hizmete açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan ve Türkiye'de kırsal kalkınmanın önünü açacak olan kırsal kalkınma hamlesi çerçevesinde, Düzce'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun 18. şubesi açıldı.

Açılış programında konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun Düzce'de ofisi açılıyor. Bu kurum, katılım öncesi kalkınma aracının kırsal kalkınma bileşeni diye adlandırılan Avrupa Birliği projesi çerçevesinde Türkiye'de kırsal kalkınma desteği veren önemli bir bileşen. Şu ana kadar 40 ilde bu çalışmalar yapılıyordu. Bundan sonra 81 ilde destekleme olacak. Avrupa Birliği'ne uygun kırsal kalkınma noktasında doğru projeyi yapmak ve o projede ilimiz adına daha fazla imkan sunacak olan ofisimizi açıyoruz" dedi.

Çiftlik faaliyetleri çeşitlendirmek isteyen vatandaşların destek alabileceğini söyleyen Vali Aslan, "Bu konuda istekli olan, proje sunmak isteyen insanlar destekler alabilecektir. Projenin hazırlanmasında genç müteşebbisler ve kadınlar bir noktada avantajlı gibi. Onlara bu projede pozitif ayrımcılık uygulanmakta. Türkiye genelinde 18. ofisimizi açıyoruz. Düzce'mize, ülkemize yatırım yapma düşüncesi olan müteşebbislerimize hayırlı, uğurlu olsun diliyoruz" şeklinde konuştu.