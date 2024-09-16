Türkiye Tech Visa Programı Tanıtıldı

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Türkiye Tech visa programının tanıtımı İstanbul Havalimanı'nda yapıldı

İSTANBUL - "Türkiye Tech Visa' Programı Tanıtım programı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katılımıyla İstanbul Havalimanı'nda yapıldı.

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen "Türkiye Tech Visa' Programı Tanıtım Töreni İstanbul Havalimanı'nda yapıldı. "Türkiye Tech Visa' Programı yabancı girişimcilerin şirket kurmasını kolaylaştıracak Türkiye Tech Visa programı ile Yüksek katma değerli teknolojik girişimlerin Türkiye'ye çekilmesi sağlanacak. Programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Başkanı Mehmet Fatih Kacır ve çok sayıda davetli katıldı. Sanayi Bakanlığı tarafından Çalışma Bakanlığı'nın desteğiyle hazırlanan Türkiye Tech Visa adlı program çerçevesinde belirli yüksek katma değerli alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin Türkiye'de kurulması halinde girişimcilere ve uzman çalışanlara üç yıllık çalışma izni verilecek.

Çalışma hayatında yaşanan hızlı dönüşümler, bazı sektörlerde ve mesleklerde işgücü ihtiyacını gün geçtikçe artırdığını ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ülkemizin nitelikli işgücü teminindeki küresel yarıştan kopmadan ve elbette yerli işgücümüzü önceleyerek ve koruyarak yabancılara çalışma izni veriyoruz. Uluslararası işgücü politikamızın temelinde öncelikle, kendi vatandaşlarımıza istihdam olanakları sağlamanın yer aldığını özellikle belirtmek istiyorum" dedi.

"Büyük başarı hikayelerine vesile olacaklar"

Türkiye Tech Visa programı ile ilgili olarak da bilgi veren Bakan Işıkhan konuşmasına şöyle devam etti: "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız başta olmak üzere diğer ilgili kamu kurumlarımızın da desteğiyle Türkiye TEK-VİZA Programı'nı bugün uygulamaya başlıyoruz. Program dahilinde, ülkemizde start-up girişimi kurmak isteyen yabancılara hızlandırılmış ve istisnai usule tabi, çalışma izni süreçleri sunacak ve ilk başvuruda üç yıla kadar çalışma izni düzenleyeceğiz. Bu sayede bürokratik süreci kısaltarak, hızlı işleyen bu sektörün ihtiyacını karşılayan idari bir süreç işleteceğiz. Bu çeşitlilik, farklı bakış açıları ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayarak, girişimcilik ekosistemimizi daha da zenginleştirirken değerli girişimciler için yeni fırsatlar yaratacak ve büyük başarı hikayelerine vesile olacaktır."

Bilgi ve iletişim sektörünün hızlı büyüdüğünü hatırlatan Bakan Işıkhan, "Bu sektörde nitelikli insan kaynağı ihtiyacını da ortaya çıkarmaktadır. Bu gerçekten harekete ederek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile 1 Eylül 2022 tarihinden bu yana "Uluslararası Yetenek Transferi Programı" yürütüyoruz. Bu program kapsamında Ar-Ge ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firmalarda, belirlenen 284 meslekte çalışacak yabancılar için yapılan çalışma izni başvurularını istisnai usulle ve öncelikli tutarak değerlendirip sonuçlandırıyoruz. Bu program kapsamında bugüne kadar 2 bin 544 parlak yeteneği ülkemize kazandırdığımızı gururla ifade etmek isterim" diye konuştu.

Türkiye Tech Visa tanıtım programını İstanbul Havalimanı'nda yapmak istediklerinin altını çizen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, " Bu gün dünyanın buluşma adresi yeni İstanbul Havalimanındayız. Yeni havalimanımız malümunuz 316 noktayı 128 ülkeli bir birine bağlayan bu yönüyle bütün dünyada en fazla noktayı bir biriyle ilişkilendiren hava alanı olma niteliği taşıyor. Bizde "Türkiye Techvisa" lansmanını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ile birlikte İstanbul yeni havalimanımızda gerçekleştirmek istedik zira İstanbul'umuzun ve Türkiye'mizin teknolojik girişimciliğinin ve nitelikli insan kaynağının buluşma adresi olması ve hürriyetini güçlendirecek bir adım atmış oluyoruz "Türkiye Techvisa" programıyla Bu programla birlikte özellikle teknolojik girişimlerinin Türkiye'ye merkezlerini taşımasını ve teknoloji geliştirme yolculuklarına ülkemizde devam etmelerini amaçlıyoruz. Türkiye bildiğiniz gibi son 22 yılda sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kurduğumuz muazzam bir ar-ge ve inovasyon eko sistemi inşa etti. Tekno parklarımızın sayısını iki den yüz dörte çıkardık. Tekno parkalarımızda bu gün 10 bin 800'den fazla teknolojik girişimimiz ar-ge yenilik odaklı çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin bin 600'den fazla ar-ge ve tasarım merkezi var. Araştırma geliştirme insan kaynağımızı 29 binden 270 binin üzerine bu dönemde yükselttik. Türkiye milyar doları aşan teknolojik girişimlere sahip. Bu gün yedi teknolojik girişimimiz yunikorn, Turkon yani milyar teknoloji girişimi olma vasvı kazanmış durumdalar" dedi.

Nitelikli insan kaynağına hızlandırılmış prosedürlerle Türkiye'de çalışma ve ikamet izinleri sunacaklarını anlatan Kacır konuşmasında şunları söyledi: "Hedefimiz 2030 yılana dek Türkiye'den yüz bin teknolojik girişimin doğması ve bunların en az yüzünün milyar dolar değerini aşması. Bunu yapabilmemiz adına Türkiye'yi dünya çapında bir çekim merkezi haline getirmemiz çok kıymetli. Dünyanın en büyük Tekno Parkını İstanbul Havalimanı'nda kuruyoruz. Önümüzdeki dönemde Terminal İstanbul'unda devreye girmesiyle birlikte hem İstanbul'un hem de Türkiye'nin teknolojik girişimcilikte küresel bir merkez olması daha da güçlenmiş olacak. Türkiye Techvisa programıyla da teknoloji girişimlerine ve teknoloji programlarında istihdam edilen nitelikli insan kaynağına hızlandırılmış prosedürlerle Türkiye'de çalışma ve ikamet izinleri sunacağız. Tekno park imkanlarımızdan etkin şekilde yararlanmalarını sağlayacağız ve böylelikle önümüzdeki süreçte öne çıkmasına hizmet edeceğiz" dedi.

" Teknolojik girişimcileri Türkiye'ye çekmek adına aynı kararlılıkla devam ediyoruz"

Tanıtımın ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Kacır, bir gazetecinin, "Özellikle hangi ülkelerden girişimci getirmeyi hedefliyorsunuz?" sorusuna, "Türkiye dünyanın yedi kıtasıyla çok etkin şekilde etkileşimi olan bir ülke. Gerek medeniyet tarihimiz boyunca güçlü ilişkiler içerisinde olduğumuz dost ve kardeş coğrafyalarımızda gerek en büyük ticaret partnerimiz olan Avrupa ülkelerinden Balkan ülkelerinden ve gerekse dünyanın çok farklı merkezlerinden nitelikli insan kaynağı çekme iddiamız var. Ama şu bir gerçek ki Türkiye'nin en güçlü yönü kurulan altyapı ve ekosistem. Bu ekosistem dünyada pek çok ülkede yok. Özellikle küresel düzeyde yükselen yabancı düşmanlığı ve İslamofobinin da önümüzdeki dönemde Türkiye'nin de nitelikli insan kaynağı ve teknolojik girişimleri için cazibe merkezi olduğunu güçlendirmekte olduğunu gözlemlemekteyiz. Ama ifade ettiğimiz gibi nasıl İstanbul Havalimanı 300'den fazla noktayı bir birine bağlıyor, altı kıtada 128 noktaya bağlantı sağlıyorsa, bizde teknolojik girişimcilikte dünyanın tüm coğrafyalarından nitelikli ve beşeri sermayeyi ve teknolojik girişimcileri Türkiye'ye çekmek adına aynı kararlılıkla devam ediyoruz."