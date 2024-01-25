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Türklerin Uzay Merakı Artıyor, Gezegenleri Evinin Balkonundan Görüntüledi - Son Dakika
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Türklerin Uzay Merakı Artıyor, Gezegenleri Evinin Balkonundan Görüntüledi

Türkiye'nin uzay yolculuğuna başlamasıyla birlikte astrofotoğrafçılığa olan ilgi artıyor. İsa Turan, evinin balkonundan gezegenleri ve ayı görüntüleyerek eşsiz manzaralar ortaya çıkartıyor.

Türklerin Uzay Merakı Artıyor, Gezegenleri Evinin Balkonundan Görüntüledi
25.01.2024 - 00:48,
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Türklerin Uzay Merakı artıyor, gezegenleri evinin balkonundan görüntüledi

İSTANBUL - Türkiye'nin uzay yolculuğuna başlaması ile fotoğrafçılar objektiflerini uzaya doğru çevirmeye başladı. Astrofotoğrafçılığa ilgi artarken İsa Turan evinin balkonundan gezegenleri ve ayı görüntülediği anlar eşsiz manzaralar ortaya çıkarttı.

Uluslar Arası Uzay İstasyonu Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın gitmesi ile birlikte Türklerin uzaya olan ilgisi daha artıyor. Özellikle astrofotoğrfaçılığa olan ilgi ile ortaya eşsiz görüntüler çıkıyor. Uzun süredir profesyonel olarak fotoğrafçılık yapan İsa Turan İzmir'de evinin balkonundan yaklaşık 1 milyar kilometre uzaklıktaki gezegenleri ve yıldızları görüntülüyor. Son olarak çektiği Satürn ve Jupiter'in görüntüleri ilginç manzaralar ortaya çıkarttı. Teknolojinin de gelişmesi ile birlikte astrofotoğrafçılar gerekli hesaplamaları yaparak gezegenleri bile görüntüleyebiliyor.

"1 milyon kilometre uzaklıktaki gezegenleri gözlemlemek harika"

Genç yaşlardan itibaren fotoğrafçılığa ilgisi olduğunu dile getiren Fotoğraf sanatçısı İsa Turan, "İlk kez kameramı elime aldığımda Dünya'nın etrafındaki güzellikleri yakalama fikri beni büyüledi. 2010 yılında profesyonel olarak fotoğrafçılığa başladım. O günden beri doğa, manzara astrofotoğrafçılık gibi birçok faklı alanlarda çekimler yapıyorum. Evimin balkonundan yaklaşık 1 milyon kilometre uzaklıktaki gezegenleri gözlemlemek harika bir duygu. Gözlerimi uzak gezegenlere ve yıldızlara çevirmek evrende ne kadar küçük olduğumuzu bir kez daha bize hatırlatıyor. Bu deneyim insanın evrenin içinde kendi yerini alma fırsatı sunuyor. Gelişen teknoloji fotoğrafçılığa daha erişilebilir bir hale getiriyor" dedi.

Kaynak: İHA
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