Türkoğlu'nda Semt Pazarı Sorunu: Esnaftan Belediye'ye Tepki

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Türkoğlu ilçesinde semt pazarı sorunu, 'Söz verildi yapılmadı'

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki semt pazarı esnafları belediyeye tepki gösterdi. Esnaflar, görevdeki belediye başkanının kapalı semt pazar sözü verdiğini ancak sözünü yerine getirmediğini ifade etti.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde semt pazarı sorunu devam ediyor. İlçenin yeni belediye başkanı göreve gelmeden esnaflara kapalı semt pazarı sözü verdiğini ancak henüz yapılmadığı öğrenildi.

Esnaflar, verilen sözün yerine getirilmesini talep ederken belediye başkanına tepki gösterdi.

Songül Demir, "Şuanda görevdeki başkan bize Pazar söz verdi hiç aslı astarı olmadı. Geldi buraya, 'Utanıyorum Türkoğlu'nun pazarından, başa geçince Pazar yapacağım' dedi. Burada lavabo yok özellikle kadınlar rezil oluyor. Namaz kılacağımız mescit yok. Şu anda yağmur yağsa rezil oluruz. Söz verdiler ama sözünde durmuyorlar" dedi.

Mehmet Ceyhan, "Kapalı çatılı yer istiyoruz olması gereken en geri kalmış Türkoğlu. Çevre ilçelerin Pazar yerlerinin çatıları var ve kapalı. Biz öksüz yaşıyoruz böyle Pazar yeri olmaz" diye konuştu.

Bir vatandaş ise, "Lavabonun uzak olması ve kadınların bunu dile getirmesi hoş olmuyor. Standart Pazar yerinin olmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.