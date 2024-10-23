TUSAŞ, Yerli Ürünleri SAHA EXPO'da Sergiliyor

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TUSAŞ'ın ürettiği yerli ve milli ürünler dikkat çekiyor

İSTANBUL - Ankara'da patlamaların gerçekleştiği TUSAŞ, SAHA EXPO'da Milli Muharip Uçak KAAN'ın, Jet Eğitim Uçağı HÜRJET'in, T129 ATAK Helikopteri'nin ve AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı'nın maketlerini sergiliyor.

Ankara Kahamankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulan TUSAŞ, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı SAHA EXPO yerli ve milli ürünlerini sergiliyor. Kendi stant alanında Milli Muharip Uçak KAAN'ın, Jet Eğitim Uçağı HÜRJET'in, T129 ATAK Helikopteri'nin ve AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı'nın 1/7 maketlerini sergiliyor. Uçaklarına modern pilot eğitimi sağlamak için geliştirilen HÜRJET, tandem koltuklu, tek motorlu, üstün performansa, son teknoloji aviyonikleri ve geniş görev konfigürasyonları ile rakiplerinin önünde yer alıyor.