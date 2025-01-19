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Tuzla'da düğün konvoyu yolu kapattı, metrelerce araç kuyruğu oluştu

İSTANBUL - Tuzla'da düğün konvoyu oluşturan bir grup vatandaş, yolu trafiğe kapatarak yüksek sesli müzik eşliğinde horon oynadı. Metrelerce araç kuyruğunun oluştuğu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler, Tuzla Aydınlı Mahallesi Tabakhane Caddesi üzerinde kaydedildi. Düğün konvoyu oluşturan bir grup vatandaş, yolu trafiğe kapatarak yüksek sesli müzik ve kornalar eşliğinde dans etti. Yolu kapatan konvoy nedeniyle cadde üzerinde metrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafiğe aldırış etmeyen grup horon oynamaya devam etti. Bir süre beklemek zorunda kalan sürücüler duruma tepki gösterdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.