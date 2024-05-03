Uluslararası Havacılık ve Eğitim Fuarı IFTE 2024 Kapılarını Açtı

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Havacılık sektörü ile öğrencileri bir araya getiren Uluslararası Havacılık ve Eğitim Fuarı kapılarını açtı

İSTANBUL - Türkiye'nin ilk ve tek Havacılık Eğitim Fuarı olan Uluslararası Havacılık ve Eğitim Fuarı IFTE 2024 kapılarını bugün ziyaretçilerine açtı. Katılımın yoğun olduğu fuarda havacılık sektörüne merak saranlar ile sektörün öncü firmaları ve okulları bir araya geldi.

Uluslararası Havacılık ve Eğitim Fuarı IFTE 2024 kapılarını bugün ziyaretçilerine açtı. Fuara sektörde öncü olan çok sayıda havayolu firmasının yanı sıra üniversiteler, okullar ve sektörde bulunan sivil toplum kuruluşları katıldı. Özellikle havacılık sektörüne merak saran öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda öğrenciler hayalini kurdukları havayolu şirketlerinin temsilcileri ile bir araya gelme fırsatı buldu. Fuar da katılımcıların en çok ilgi gösterdiği stantların başında Dron Futbolu geldi. Özellikle Dron teknolojisinin son yıllarda hızlı bir şekilde gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan Dron futbolu dünya da giderek popüler olmaya başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Burhan Şengün, "Dünyanın en yeni ve en inovatif sporlarından bir tanesi Dron futbolu. Dron futbolunun asıl amacım havacılık sektöründe gençlerin yönsel ilgisini arttırmak. Dolayısıyla 2040 yılında ki havacılık teknolojilerinde ki insan kaynağı düşünüldüğü zaman özellikle uzak doğu ülkeleri Güney Kore öncülüğünde Amerikalılar bunu yönetecek insan kaynağının derdine de düşüyorlar. Biz de ülkemizde bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Futbol bütün dünya da çok sevilen bir organizasyon Dron futbolu da çocuklara temel programlama mekanik ve elektronik bilgileri verdikten sonra futbol kuralları çerçevesinde golcülerin savunmacıların liberoların olduğu çok eğlenceli bir oyun. İleri de futbolun yerini alır mı bilmiyorum ama futbol kadar heyecanlı rekabete açık bir oyun olduğunun şahidiyim. Özellikle Amerika ve uzak doğuda çığ gibi büyüyen bir organizasyon. Biz de dron futbolunun Türkiye'deki temsilcisiyiz" dedi.

Dron futbolu Milli Takım kaptanı olan Poyraz Çelik havacılık ilgisi sayesinde Dron futbolu ile tanıştığını belirterek "Havacılıkla ilgim vardı karşıma böyle bir fırsat çıktı. hoşuma gitti böyle bir fırsatı kaçırmak istemedim. Çok da eğlenceli çok zevk alıyorum ve takımımla da gurur duyuyorum. İleri de futbolun yerini alır mı bilmiyorum ama insanların gönlünde çok iyi bir yerde olacağına eminim" dedi.

"Bu fuarda gençler kariyerleri için fırsatlar yakalıyor"

Fuarın organizatörü olan Murat Herdem fuarda sektör temsilcileri ile gençleri bir araya getirdiklerini belirterek "Burada havayolu firmalarımız, üniversitelerimiz ve okullarımız var. Ayrıca havacılık sektöründe ki bütün sivil toplum kuruluşlarımız var. bu sene oldukça yoğun bir katılım söz konusu. Havacılık her zaman göz önünde olan bir alan ve insanların ilgisini çeken bir alan. Gençler de kariyer yapmak için bu fuara geldiler. Havacılık sektöründe yoğunlukla pilot sıkıntısı ve teknisyen sıkıntısının yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Bu tabi havacılık sektöründe ki büyüme kaynaklı. Havacılık sektörü her bir uçağın uçağın filoya dahil olması minimum 70 veya 80 yeni personelin işi alınması anlamına geliyor. Dolayısıyla bu ihtiyacın karşılanması için bu tarz organizasyonlar iyi bir olanak sağlıyor. Burada havayolu şirketleri insan kaynaklarıyla ve pilot yetiştirme programlarıyla katılıyorlar. Pilot yetiştirme programlarıyla sadece dışardan parasını ödeyerek aldığımız eğitimleri şirketlerin bünyesinde sonradan çalışırken ödemenizi sağlayacak şekilde gerçekleştiriyorlar. Teknisyenlik de dünyada sıkıntılı ve kısıtlı olan bir alan ve dünya da daha çok teknisyene ihtiyaç duyulan bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla burada gençler bütün bu alanlar için fırsatlar yakalayabiliyor" diye konuştu.