Ümraniye'de nefes kesen 'Ayak Tenisi Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu - Son Dakika
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Ümraniye'de nefes kesen 'Ayak Tenisi Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu

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Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası'nda 58 takım ve 232 sporcu kıyasıya mücadele etti. Turnuvaya Trabzonspor'un efsane futbolcularından Hami Mandıralı da katıldı.

29.07.2024 10:41  Güncelleme: 10:56
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Ümraniye'de nefes kesen 'Ayak Tenisi Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu

İSTANBUL - Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası'nda 58 takım ve 232 sporcu kıyasıya mücadele etti. Turnuvaya Trabzonspor'un efsane futbolcularından Hami Mandıralı da katıldı.

Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncü kez Ayak Tenisi Turnuvası düzenlendi. Ümraniye Millet Bahçesi'nde düzenlenen turnuvaya, 58 takım ve 232 sporcu katılım sağladı. Trabzonspor'un efsane futbolcularından Hami Mandıralı'nın da katıldığı turnuvada sporcular kıyasıya mücadele verdi.

"Ümraniye sporda bir başka"

Ayak tenisi turnuvasına katılarak sporcuların heyecanına ortak olan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniyemiz belediye vasıtasıyla turnuvalara hep eşlik ediyor. Futbol deyince, spor deyince akla Ümraniye geliyor. Bugün de ayak tenisi turnuvası, futbol oynayan arkadaşlarımızın çok tercih ettikleri bir turnuva. Sadece İstanbul değil bütün Türkiye'den kazanan 58 takımla birlikte bugün inşallah şampiyon belli olacak. Hem seyircilerimiz var hem de futbolcularımız var burada. Ayak tenisi turnuvasında, bu sıcak havada mücadele verecekler. Ben başarılar diliyorum. İyi ki Ümraniye var. Ümraniye sporda bir başka, Ümraniye belediyemizi ve sportif faaliyetlerimizi lütfen izlemeye devam edin" dedi.

Turnuvaya katılan eski milli futbolcu Hami Mandıralı ise, "Güzel bir organizasyon. Bu kadar güzel insanı bir araya getirmek çok önemli. İnsanlar burada hem güzel zaman geçirecekler hem de spor yapacaklar" diye konuştu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım takdim etti. Final maçlarının ardından şampiyonluğu Çamgaztamgaz takımı göğüslerken, PB Gençlik takımı ikinci, Bozkurt takımı üçüncü ve İnkılapgücü takımı dördüncü oldu. Turnuvada dereceye giren takımlara kupa, madalya ve birinci olan takıma 20 bin TL, ikinciye 16 bin TL, üçüncüye 12 bin TL ve dördüncüye 8 bin TL para ödülü verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Ümraniye'de nefes kesen 'Ayak Tenisi Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de nefes kesen 'Ayak Tenisi Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu - Son Dakika
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