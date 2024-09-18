Umut'un Doğum Günü İtfaiyede Kutlandı - Son Dakika
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Umut'un Doğum Günü İtfaiyede Kutlandı

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Kayseri'de, 12 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli Umut Aytekin, itfaiyeci olma hayalini yine gerçekleştirerek doğum gününü özel bir sürprizle kutladı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Umut'u evinden alarak itfaiyeye götürdü ve doğum günü pastası ile keyifli bir gün geçirmesini sağladı.

18.09.2024 11:56  Güncelleme: 12:03
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Umut doğum gününde en büyük mutluluğu yaşadı

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nin özel öğrencisi minik Umut Aytekin'e hem doğum günü sürprizi yaptı hem de itfaiyecilik hayalini bir kez daha gerçekleştirdi.

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinden 12 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli Umut Aytekin'in itfaiyeci olma hayali, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilmişti. İtfaiyecilik hayali olan özel öğrenci Umut, bu yıl da 20 özel arkadaşı ile birlikte Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti.

İtfaiye ekipleri Umut'u evinden alıp, itfaiyeye getirdi

Büyükşehir ekipleri, Umut Aytekin ve annesi Tevhide Aytekin'i evlerinden alarak, itfaiye birimine götürdü. İtfaiye Daire Başkanı Afet Koordinasyon ve Planlama Amiri Orhan Canpolat, "İtfaiye aşığı Umut Aytekin kardeşimizi alıp, itfaiyeye götüreceğiz. Ona güzel bir doğum günü sürprizi yaptık, inşallah güzel bir gün geçirmesini temenni ediyoruz" dedi.

Umut ve annesi, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki 20 özel öğrenci, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan tarafından karşılanarak, itfaiye erleri ile kucaklaştı.

İtfaiye kıyafetleri giydirilen ve arkadaşları ile birlikte itfaiye aracına binen Umut'un heyecanı ve sevinci gözlerinden okunurken, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ile Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi Kurum Müdürü Müslüm Yardımcı da bu özel buluşmaya eşlik ettiler.

Öte yandan itfaiyecilik hayali olan ve 12 yaşına giren Umut'a doğum günü sürprizi de yapıldı. Sürpriz doğum günü pastası kesilen Umut'un, heyecanı ve mutluluğu gözlerinden okunurken Umut, itfaiye erleri ile toplu hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Umut'tan Başkan Büyükkılıç'a teşekkür

Umut'un annesi Tevhide Aytekin, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'a ve ekibine teşekkür ederek, "Oğlumun büyük hayaliydi itfaiyede doğum günü kutlamak. Memduh Başkanıma, itfaiyeye, emekleri geçen tüm arkadaşlarımıza, okul müdürü, öğretmenlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bize bu mutlu anı yaşattıkları için çok mutluyuz, memnunuz" dedi.

Umut ise "Bugün benim doğum günüm, itfaiyede kutlandı, hepinize çok teşekkür ederim. Memduh başkanıma da çok teşekkür ederim" diye mutluluğunu dile getirdi.

Umut\'un Doğum Günü İtfaiyede Kutlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Umut'un Doğum Günü İtfaiyede Kutlandı - Son Dakika

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