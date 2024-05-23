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Üniversite öğrencileri Filistin için yürüdü

ELAZIĞ - İsrail'in Filistin işgali ve uyguladığı zulmü protesto etmek amacıyla Fırat Üniversitesi Filistin Dayanışma ve Gençlik Platformu tarafından protesto yürüyüşü düzenlendi.

Kampüs içerisinde düzenlenen ve Fırat Üniversitesi evi önünde başlayan yürüyüş, fakülte içerisinde bulunan kültür parkta son buldu. Öğrenciler tekbir getirip sloganlar atarak İsrail'i kınadı. Bugün burada Fırat Üniversitesi Filistin Destek Platformu olarak bulunduklarını belirten Fırat Üniversitesi Yeniler Topluluğu Başkanı Yasin Kılıç, "Burada olmamızın temel amacı bu meselenin, şahısların, oluşumların, grupların veya Müslümanların haricinde bütün insanlığın da meselesi olduğunu anlatabilmektir. İsrail 7 Ekim'den bu yana 40 binden fazla masumu maalesef katletmiştir. Burada bulunma amaçlarımızdan birisi de bu katliama dikkat çekmektir. Filistin insanlık meselesidir yalnızca üzerine alınanlar sesini yükseltebilir" dedi.