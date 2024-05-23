Üniversite öğrencileri Filistin için yürüdü - Son Dakika
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Üniversite öğrencileri Filistin için yürüdü

Fırat Üniversitesi Filistin Dayanışma ve Gençlik Platformu tarafından İsrail'in Filistin işgalini ve uyguladığı zulmü protesto etmek amacıyla düzenlenen yürüyüşte öğrenciler, İsrail'i kınayarak sloganlar attı. Yürüyüşte, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana 40 binden fazla masumu katlettiği vurgulandı ve Filistin meselesinin sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın sorunu olduğu belirtildi.

23.05.2024 20:28
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Üniversite öğrencileri Filistin için yürüdü

ELAZIĞ - İsrail'in Filistin işgali ve uyguladığı zulmü protesto etmek amacıyla Fırat Üniversitesi Filistin Dayanışma ve Gençlik Platformu tarafından protesto yürüyüşü düzenlendi.

Kampüs içerisinde düzenlenen ve Fırat Üniversitesi evi önünde başlayan yürüyüş, fakülte içerisinde bulunan kültür parkta son buldu. Öğrenciler tekbir getirip sloganlar atarak İsrail'i kınadı. Bugün burada Fırat Üniversitesi Filistin Destek Platformu olarak bulunduklarını belirten Fırat Üniversitesi Yeniler Topluluğu Başkanı Yasin Kılıç, "Burada olmamızın temel amacı bu meselenin, şahısların, oluşumların, grupların veya Müslümanların haricinde bütün insanlığın da meselesi olduğunu anlatabilmektir. İsrail 7 Ekim'den bu yana 40 binden fazla masumu maalesef katletmiştir. Burada bulunma amaçlarımızdan birisi de bu katliama dikkat çekmektir. Filistin insanlık meselesidir yalnızca üzerine alınanlar sesini yükseltebilir" dedi.

Kaynak: İHA

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