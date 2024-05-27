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Üniversite öğrencileri İsrail'in Refah'ta gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı

GÜMÜŞHANE - İsrail'in Refah'ta Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırı Gümüşhane'de yürüyüş ve ardından gerçekleştirilen basın açıklamasıyla kınandı.

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve akademisyenlerin katıldığı yürüyüş Gümüşhane Üniversitesi'nde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi önünden başladı. Yürüyüş güzergahı boyunca Filistin bayrağı taşıyarak sloganlar atan kalabalık Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Tesisleri önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasında İsrail'in, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıya tepki gösterildi.

Kalabalık adına konuşan İHH temsilcisi Enes Faik Akkaya ise, "8 aydır her gün kınadığımız Siyonist devlet, dün gece "2371 BLOK' adını verdiği ve 4 gün önce güvenli bölge olarak nitelediği Refah bölgesine sığınan Filistinli sivilleri yakarak şehit etti. Artık kınama zamanı geçti üniversitelerde, kampüslerde, dersliklerde, meydanlarda ve ulaşabildiğimiz her yerde kalben buğz etmenin ötesine geçip, harekete geçmenin zamanıdır" dedi.

Basın açıklamasının ardından edilen duaların ardından grup dağıldı.