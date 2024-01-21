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Unkapanı Köprüsünde Kedi Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
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Unkapanı Köprüsünde Kedi Kurtarma Operasyonu

Fatih Unkapanı köprüsünde bir kadın, refüjde kalan bir kediyi kurtarmak için yoldan geçen araçları durdurdu. Minik kediyi kurtaran kadının o anları kameraya yansıdı. Kadın, kediye sakince yaklaşıp kucağına aldıktan sonra trafikten uzaklaştırdı.

Unkapanı Köprüsünde Kedi Kurtarma Operasyonu
21.01.2024 - 20:09,
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Unkapanı köprüsünde orta refüjde kalan kediyi kurtarmak için araçları durdurdu

İSTANBUL - Fatih Unkapanı köprüsünde bir kadın, refüjde kalan bir kediyi kurtarmak için yoldan geçen araçları durdurdu. Minik kediyi kurtaran kadının o anları kameraya yansıdı.

Dün öğle saatlerinde Eminönü Unkapanı köprüsünde bir kadın araçların hızla geçtiği refüjde kalan bir kediyi kurtardı. Yoldan geçen araçlara dur işareti yaparak kedinin yanına ulaşan kadın, kediye sakince yaklaşıp kucağına aldı. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda, trafikteki araçlar kadının karşıya geçmesini bekledi. Kucağına aldığı kediyle yolun karşısına geçen kadın, kediyi kucağında severek trafikten uzaklaştırdı.

Kaynak: İHA
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