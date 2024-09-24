Ünlü makyaj sanatçısı son yolculuğuna göz yaşlarıyla uğurlandı - Son Dakika
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Ünlü makyaj sanatçısı son yolculuğuna göz yaşlarıyla uğurlandı

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Türk makyaj dünyasında tanınan sanatçı Alp Kavasoğlu, 43 yaşında hayatını kaybetti. Karacaahmet Şakirin Camii'nde düzenlenen cenaze törenine sanatçının ailesi ve tüm sevenleri katıldı.

24.09.2024 18:58  Güncelleme: 19:24
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Makyaj sanatçılığı alanında kendini ispatlamış isimlerden Alp Kavasoğlu, 43 yaşında hayatını kaybetti. Dünyaca ünlü makyaj sanatçısı Karacaahmet Şakirin Camii'nde düzenlenen cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı. Ünlü sanatçının vefat haberini, yakın arkadaşı Fezi Altun duyurdu.

Ünlü makyaj sanatçısı son yolculuğuna göz yaşlarıyla uğurlandı

EN YAKIN ARKADAŞI DUYURDU

"Sevgili dostumuzu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerini kullanan Altun, Kavasoğlu'nun ölümünün makyaj camiasında büyük bir kayıp olduğunu belirtti. Kariyerinde birçok ünlü isimle çalışarak adını duyuran dünyaca ünlü makyaj sanatçısı Alp Kavasoğlu için Karacaahmet Mezarlığı'nda ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Alp Kavasoğlunun ailesi, akrabaları, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kavasoğlu'nun naaşı Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

"KİMSEYLE GÖRÜŞMÜYORDU"

Cenaze törenine katılan sunucu yazar Faik Çetiner, "Elimizde büyümüş bir çocuk. Babası benim arkadaşım. Çok başarılı bir çocuktu. Hastalandı ve hastalıktan sonra toparlanamadı. Babası çok uğraştı. Ama bu illet hastalığın önüne geçmek takdiri ilahi. Hastalık her tarafını sarmıştı. Doktorlarla bayağı ilgilendik ama sonuç alamadık. En son yapılan tedaviye daha cevap vermedi. Kendi de artık bırakmıştı. Kaderine razı bir görüntüsü vardı. Kimseyle görüşmüyordu. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun" dedi.

Ünlü makyaj sanatçısı son yolculuğuna göz yaşlarıyla uğurlandı
Ünlü makyaj sanatçısı son yolculuğuna göz yaşlarıyla uğurlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Ünlü makyaj sanatçısı son yolculuğuna göz yaşlarıyla uğurlandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Emre Ozer:
    Daha bulanık bir resim bulursanız görseli değiştirin maşallah adamı tanırız kim olduğu belli olur lütfen 2 0 Yanıtla
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