Şarkıcı Ferah Zeydan, Konser Esnasında Sahneden Düştü - Son Dakika
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Genel

Şarkıcı Ferah Zeydan, Konser Esnasında Sahneden Düştü

Hatay'da düzenlenen konsere katılan Ferah Zeydan, şarkı söyledigi esnada sahneden düştü. Kazayı yara almadan atlatan Zeydan, 'Sahnede ışınlamayı buldum ve bir anda kayboldum' dedi. Etkinlikte depremzede çocukların yüzlerindeki mutluluğun kendisini sevindirdiğini dile getiren Zeydan, düşme olayının ardından eğlencenin devam ettiğini belirtti.

02.09.2024 20:01
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Ünlü şarkıcı konser esnasında sahneden düştü, o anlar kamerada

Şarkıcı Ferah Zeydan: "Sahnede ışınlamayı buldum ve bir anda sahneden kayboldum"

-Zeydan, "Sahnede başıma komik bazı şeyler geldi ama herkes korktu"

HATAY - Hatay'da sahne alan Ferah Zeydan, şarkı söylediği esnada sahneden düştü. Filelere takılan sanatçı, görünmez kazayı yara almadan atlattı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde anne ve babasını kaybetmiş depremzede çocuklara yönelik Hataylı iş adamı Serdar Özyurt'un katkılarıyla Antakya Expo Alanı Amfi Tiyatro'da konser düzenledi. Depremzede vatandaşların doyasıyla eğlendiği etkinlikte ilk olarak Demet Akalın tarafından konser verirken ardından Ferah Zeydan, Hataylı vatandaşlarla buluştu. Etkinlikte son olarak sahneye çıkan şarkıcı Ferah Zeydan, şarkı söyleyerek seyircilere doğru gittiği anda sahneden düştü. Filelere takılarak kazayı yara almadan atlatan Zeydan, düştüğü yerden kalkarak şarkı söylemeye devam etti. Depremzede vatandaşlar doyasıya eğlenirken şarkıcı Zeydan'ın durumun iyi olduğu görüldü.

"Sahnede ışınlamayı buldum ve bir anda sahneden kayboldum"

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen söyleyen Ferah Zeydan, "Yıkıcı olan depremin ardından o çocukların gözlerindeki o mutluluğu görmek ve gerçekten Hatay'ın eğlendiğini görmek, bir Hataylı olarak beni çok mutlu etti. Sahnede başıma komik bazı şeyler geldi ama herkes korktu. Sahneden düştüm ama çok şükür bir şey olmadı. Umarım bu düşmeden sonra önlemler alınır. Herkesin baya aklı çıktı. Herkes soruyor nasıl oldu ama bende anlamadım. İnsanlarla kaynaşmayı severim bu yüzden birlikte şarkı söylemek için gittim ve düştüm. Sahnede ışınlamayı buldum ve bir anda sahneden kayboldum. Düşme videolarımı izlerken çok güldüm. Tatlı bir anı oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Şarkıcı Ferah Zeydan, Konser Esnasında Sahneden Düştü - Son Dakika

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