Uşak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerle kutlandı - Son Dakika
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Genel

Uşak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerle kutlandı

Uşak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Siyasi ve sivil toplum örgütleri kortej yürüyüşü yaparak 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na geldi. Kutlamalarda konuşma yapan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, işçilere gerekli zamlar için uğraşacağını belirtti. CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın konuşmasına tepki gösterilmesi üzerine yaşanan gerginlik sonrasında Karaoba tekrar sahneye çıkarak konuşma yaptı.

01.05.2024 19:07  Güncelleme: 19:14
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Uşak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerle kutlandı

UŞAK - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yurt genelinde olduğu gibi Uşak'ta da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Uşak Belediyesi Yöresel Ürünler Çarşısı önünde toplanan siyasi ve sivil toplum örgütleri, İsmetpaşa Caddesi'nde kortej yürüyüşü yaparak kent merkezindeki 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na geldi. Topluluk alana polis aramasının ardından alınırken, güvenlik önlemleri üst seviyede tutuldu. Ellerine Türk bayrağı alan işçiler ve aileleri, çalınan şarkılara eşlik etti. Kutlamalara CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Belediye Başkanı Özkan Yalım ve CHP İl Başkanı Sevinç Soner Yazgan da katıldı.

Alanda kutlamalar saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Burada konuşma yapan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, tüm emekçilerin ve çalışanların 1 Mayıs İşçi ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, işçilere gerekli zamlar için uğraşacağını dile getirdi.

Öte yandan Başkan Yalım'ın konuşmasının ardından CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba kürsüde tek kişinin konuşmasına tepki göstererek, partililerle alandan ayrılmak istedi. Karaoba, kendisini ikna etmeye çalışan sendika temsilcilerine, "Yalakalığa karşıyım. Bu benim partimin belediye başkanı da olsa karşıyım yalakalığa. Sendikalar konuşacaksa sendikalar konuşacak. Belediye başkanı konuşacaksa milletvekili de konuşacak. Bu herkes için geçerli" dedi.

Yaşanan gerginliğin ardından tekrar miting alanına dönerek konuşma yapmak için sahneye çıkan Karaoba, herkesin 1 Mayıs'ını kutlayarak, "Bugün ben konuşmayacaktım burada. Bakın sendikaların bir özelliği vardır. Burada siyasi partiler konuşmaz. Bugün işçilerin günüdür, emekçilerin günüdür. Ancak bir kişi konuşuyorsa herkes konuşmalıdır. Tüm siyasi partilere konuşma hakkı verilmelidir. Herkes işçinin yanında ama çıkıp gerçek duygularını burada mutlaka paylaşmak zorundadırlar. Ben CHP milletvekili olarak, katıksız devrimci bir insan olarak her zaman işçinin yanındayım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Karaoba, "Burada Tertip Komitesi bir kişiye söz vererek diğerlerine vermemekle, ben bu işi protesto ediyorum. Böyle bir şey yok. Burada sorun bir kişinin konuşması, diğerinin konuşmaması, konuşan kişinin kişiliğiyle benim partiden, başka partiden olmasıyla ilişkili değildir. Buranın en büyük temsiliyeti, CHP'nin temsiliyeti İl Başkanımız Sevinç Yazgan'dadır. Benim il başkanımı eğer orada konuşturtmayacaksa, Uşak'ın tek CHP milletvekilini konuşturtmayacaksa bunu baştan söyleyecek. Bizim kızdığımız şey budur" ifadelerini kullandı.

Kutlamalar halay çekilmesiyle son buldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Uşak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerle kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerle kutlandı - Son Dakika
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