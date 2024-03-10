Üsküdar Çocuk Köyü'nde İlk Kahvaltı - Son Dakika
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Genel

Üsküdar Çocuk Köyü'nde İlk Kahvaltı

Üsküdar Belediyesi tarafından yapılan Çocuk Köyü'nde binlerce çocuğun katılımıyla ilk kahvaltı gerçekleşti. Çocuklar, doğal hayatı deneyimleyerek köy hayatının tadını çıkardı.

10.03.2024 19:05  Güncelleme: 19:14
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Üsküdar Çocuk Köyü'nde ilk kahvaltı

Çocuklar hafta sonu Üsküdar Çocuk Köyü'ne akın etti

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi tarafından yapılan Çocuk Köyü'nde ilk kahvaltı, binlerce çocuğun katılımıyla gerçekleşti

Üsküdar Belediyesi tarafından Küçüksu Mahallesi'nde yapılan Çocuk Köyü'nün ilk kahvaltısı binlerce çocuğun katılımıyla gerçekleşti. Herkesin ücretsiz yararlanabildiği Çocuk Köyü, Üsküdar'da çocukların doğal hayatı tanıyarak, şehrin göbeğinde köy hayatını yaşaması ve büyümelerine olanak sağlayan bir alan olarak tasarlandı. Çocuklar, gün boyu çiftlik hayvanlarıyla keyifli anlar yaşayarak köy hayatını aileleriyle birlikte deneyimlemenin tadını çıkarttı. Üsküdar Çocuk Köyü'ne gelen binlerce çocuk ücretsiz olarak at binme deneyimi yaşadı. Ata binmek isteyen çocuklar uzun kuyruklar oluşturdu. Çocuklar inekler, koyunlar ve kuzularla hafta sonu güneşinin tadını çıkardı. Gün içinde çocuklar; eğlenerek öğrenecek, doğayı ve çevreyi deneyimleyerek daha yakından tanıma şansı yakaladılar. Üsküdar Çocuk Köyü'nde çocuklar şehir hayatı içerisinde kendileri için özel olarak hazırlanmış açık bir alanda gerçek bir köy ortamı hissiyatını yaşadı. Etkinliğe Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Osman Boyraz ve çok sayıda vatandaş ile çocuk katıldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Dünyada eşi benzeri olmayan bir köydeyiz. Bütün İstanbul burada. Bursa'dan bile gelen var. Anne ve babalar mutlu çocuklar da mutlu. O kadar yoğun katılım var ki 2 saatte gelebildim. Anadoludaki tüm köylerin ortak noktası oldu burası" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Üsküdar Çocuk Köyü'nde İlk Kahvaltı - Son Dakika

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