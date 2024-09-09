Üsteğmen ağabeyin üsteğmen kardeşine vedası - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Üsteğmen ağabeyin üsteğmen kardeşine vedası

Üsteğmen ağabeyin üsteğmen kardeşine vedası Şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın cenazesi askeri uçakla Trabzon'a getirildi Trabzonlu şehidin memleketine getirildiği askeri uçakta tıpkı kardeşi gibi Kuzey Irak'ta görev yapan Üsteğmen ağabeyi Hasan Kürşat Ayar da yer aldı Kuzey Irak'ta bu sabah...

09.09.2024 21:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsteğmen ağabeyin üsteğmen kardeşine vedası

Şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın cenazesi askeri uçakla Trabzon'a getirildi

Trabzonlu şehidin memleketine getirildiği askeri uçakta tıpkı kardeşi gibi Kuzey Irak'ta görev yapan Üsteğmen ağabeyi Hasan Kürşat Ayar da yer aldı

TRABZON - Kuzey Irak'ta bu sabah Aşin köyü kırsalında yürütülen operasyonda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Trabzonlu Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın naaşı askeri uçakla memleketine getirildi. Trabzonlu şehidin memleketine getirildiği askeri uçakta tıpkı kardeşi gibi Kuzey Irak'ta görev yapan ağabeyi Üsteğmen Hasan Kürşat Ayar da yer aldı.

Bu sabah Kuzey Irak'ta Aşin köyü kırsalında yürütülen operasyonda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar (29), Şırnak'ta yapılan törenin ardından askeri uçakla memleketi Trabzon'a getirildi. Şehidin havalimanındaki karşılamasına Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Vehbi Koç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Trabzon İl Jandarma Komutanı Murat Yakın, Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, şehidin babası Ali Yılmaz Ayar, kardeşleri, yakınları, askeri ve mülki erkan katıldı.

Askeri uçaktan indirilen şehidin cenazesi omuzlar üzerinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracına konulurken, şehidin memleketine getirildiği askeri uçakta tıpkı kardeşi gibi Kuzey Irak'ta görev yapan ağabeyi Üsteğmen Hasan Kürşat Ayar da yer aldı. Üsteğmen Hasan Kürşat Ayar askeri uçakla kardeşini son yolculuğuna uğurlamak için Trabzon'a geldi. Şehit Ayar'ın naaşı tören alanından geçerken, ailesi gözyaşı döktü.

Şehit üsteğmen yarın baba ocağı Köprübaşı ilçesinde ikindi namazına müteakip Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile kabristanına defnedilecek.

Kaynak: İHA

Trabzon, Genel, Fatih, Son Dakika

Son Dakika Genel Üsteğmen ağabeyin üsteğmen kardeşine vedası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:57 Narin’in cansız bedeninin bulunmasının ardından gözaltına alınan babası serbest bırakıldı Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından gözaltına alınan babası serbest bırakıldı
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
22:33 Amcadan, “Narin’in babası mısınız“ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, "Narin'in babası mısınız?" sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 00:05:19. #1.12#
SON DAKİKA: Üsteğmen ağabeyin üsteğmen kardeşine vedası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement