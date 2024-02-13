Uyuşturucu Bağımlısı Eski Eşinden Çocuklarını Almaya Çalışan Baba

Uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia ettiği eski eşinden çocuklarını almaya çalışıyor
Gözü yaşlı baba, mahkeme tarafından velayetleri kendisini aldattığı için boşandığı, uyuşturucu bağımlısı eski eşine verilen iki çocuğunu geri almaya çalışıyor
SİVAS - Sivas'ta gözü yaşlı baba, mahkeme tarafından velayetleri kendisini aldattığı için boşandığı, uyuşturucu bağımlısı eski eşine verilen iki çocuğunu geri almaya çalışıyor.
Bir dönem Belçika'da yaşayan Erkan Çelik geçmişte Türkiye'ye izne geldi. İzindeyken tanıştığı Ö.D. ile evlenen Çelik, eşi ile birlikte Belçika'da hayatına devam etti. Evliliklerinden 2 çocukları oldu. Çelik'in iddiasına göre Ö.D. kendisini aldattı. Uyuşturucu bağımlısı oldu. Çelik bunun üzerine eşinden boşandı. Ancak iddiaları tespit edilemediği için mahkeme iki çocuğunun velayetini anneye verdi. Çelik, uyuşturucu bağımlısı olan eski eşinin çocuklarına şiddet uyguladığını, gece kulüplerinde çalıştığını, çocuklarının psikolojik olarak ve güvenlik açısından son derece sağlıksız ortalarda yaşadığını ileri sürün çocuklarının velayetini almak istediğini söyledi.
2009 yılında Ö.D. ile evlendiğini ifade eden Erkan Çelik, "Yurt dışında 9 yıl kadar evli yaşadım. 9 sene içerisinde 2 tane çocuğum oldu. Çocuklarım olduktan sonra evli olduğum kadın beni aldattı. Aldattıktan sonra da çocukları benim üstüme attı, gitti. Yıllarca bana çocuk baktırdı. Yurt dışından oturum iznimi sildirdi. 'Dostum istemedi' dedi 13 sene kızıma, 7 sene oğluma hem annelik hem babalık yaptım. Dava açtı, dava sonucunda çocuklarımın yurt dışına gitmesine karar verildi. Önceki gün oradan haber geldi. Çocuğumu döverken bir arkadaşım görmüş. Kadın madde bağımlısı, elimde videoları var. Çocuklarıma sahip çıkmadı. Ben çocuklarımın tacize uğradığından eminim. Allah rızası için çocuklarımın kurtulmasını, iadesini istiyorum. Allah rızası için benim çocuklarımı alın, bana verin. Çocuklarımı okulundan, yuvasından etti. Yurdumu, yuvamı dağıttı, işimden etti" diye konuştu.
"Evliyken aldattığını öğrendim"
Eski eşi Ö.D. ile Sivas'ta tanıştığını söyleyen gözü yaşlı baba, "Kendi isteği ile kaçırdım. Kaçırdıktan sonra yurtdışına gittik, 9 sene evliliğimiz sürdü. Türkiye'ye izne geldik. Benden bir hafta önce gitti. Evi terk etmiş. Bıraktığım bulaşığım içerisinde kurtlar doluydu. Defalarca sorduğum halde 2 yıl boyunca aldattığını açıklamadı. 2 sene sonra evliyken aldattığını öğrendim. Belçika devleti çocukların yaşı küçük olduğu için ona verdi. Çocuklarım annelerini istemiyor. Allah rızası için benim çocuklarımı o kadının elinden alın" ifadelerine yer verdi.
Gözü yaşlı baba güvenliklerinden endişe ettiği çocuklarının geride kalan oyuncaklarına sarılarak hasret gideriyor.
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